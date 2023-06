En pleines Finales NBA, on pense aussi… aux fans des 28 autres franchises qui ne jouent plus grand chose avant la Summer League en juillet. Dans un peu plus de deux semaines, tout le monde se retrouvera au Barclays Center pour la grande cérémonie de la NBA Draft 2023. Alors comme petit amuse-bouche on a voulu faire un point sur les picks et les besoins de chacun, franchise par franchise. Après l’Est hier, on enchaîne et on finit sur l’Ouest aujourd’hui !

Dallas Mavericks

Picks à disposition cette année : #10

Besoin prioritaire de l’équipe : les Mavs sont en galère depuis l’arrivée de Kyrie. Il va être essentiel la saison prochaine de trouver un moyen d’espacer le jeu pour rendre le scoring plus facile à un Luka qui va arriver en forme. Avoir une nouvelle menace à l’aile ou à l’intérieur avec un poste 4 très stretch sera vraiment important pour aller chercher le play-in après une année décevante.

Prospects à aller chercher avec le pick #10 : Gradey Dick (arrière/ailier, Kansas), Taylor Hendricks (ailier-fort, UCF), Jordan Hawkins (arrière, UConn)

Denver Nuggets

Picks à disposition cette année : #40

Besoin prioritaire de l’équipe : la draft de Christian Braun l’année passée a été une vraie réussite pour le banc des Nuggets. Il faudra retrouver pareil cette saison, avec une priorité sur la mène et le poste 4 pour trouver la nouvelle pépite du Colorado (pépite, Nuggets : tu l’as ?). Pour une équipe en Finales NBA, la Draft 2023 n’est pas la priorité mais autant en profiter pour acquérir un nouveau talent qui apportera toujours quelque chose.

Prospects à aller chercher avec le pick #40 : Terrence Shannon Jr. (arrière, Illinois), Jalen Wilson (ailier/ailier-fort, Kansas), Coleman Hawkins (ailier-fort, Illinois)

Golden State Warriors

Picks à disposition cette année : #19

Besoin prioritaire de l’équipe : les Warriors savent nous lâcher des masterclass à la Draft, mais la classe 2022 était loin d’être glorieuse. On espère pour eux qu’ils retrouveront une perle rare cette année avec leur unique pick de draft, avec comme priorité de fouiller sur les profils de meneurs intéressants.

Prospects à aller chercher avec le pick #19 : Jalen Hood-Schifino (meneur, Indiana), Kobe Bufkin (meneur/arrière, Michigan), Jordan Hawkins (arrière, UConn)

Houston Rockets

Picks à disposition cette année : #4, #20

Besoin prioritaire de l’équipe : au centre aéré le plus célèbre de NBA, on est connu pour avoir des rookies très offensifs. Et pourquoi pas cette année changer la donne ? Un meneur connu pour son organisation et son jeu en équipe ou qui a un physique assez imposant pour défendre sur tous les profils extérieurs. Ça en jette hein ? Ça tombe bien, c’est ce qu’il devrait arriver selon tous les experts ricains.

Prospects à aller chercher avec le pick #4 : Amen Thompson (meneur/arrière, Overtime Elite), Anthony Black (meneur/arrière, Arkansas), Jarace Walker (ailier-fort, Houston)

L.A. Clippers

Picks à disposition cette année : #30, #48

Besoin prioritaire de l’équipe : les Clippers ont décidé de rajeunir leur salle avec une arena flambant neuve mais ce n’est pas pour autant que leur effectif a 25 ans de moyenne d’âge. Les rookies ne sont pas trop utilisés, donc peu importe le poste autant récupérer le meilleur possible sachant que le contrat du 30ème sera encore garanti.

Prospects à aller chercher avec le pick #30 : Jaime Jaquez Jr. (ailier, UCLA), Marcus Sasser (arrière, Houston), Jalen Wilson (ailier/ailier-fort, Kansas)

L.A. Lakers

Picks à disposition cette année : #17, #47

Besoin prioritaire de l’équipe : pfiou, dire que ce pick a failli partir à la Nouvelle-Orléans. Mais d’ailleurs… qu’est-ce qu’ils vont en faire ces Lakers ? Il faut essayer de remplir les dernières rotations, surtout quand le King sera en load management. L’intérieur est une bonne piste, mais aucune ne sera vraiment bonne à part si un steal de Draft est évident à aller chercher le 22 juin prochain.

Prospects à aller chercher avec le pick #17 : Brice Sensabaugh (arrière/ailier, Ohio State), Jordan Hawkins (arrière, UConn), Dariq Whitehead (ailier, Duke)

Memphis Grizzlies

Picks à disposition cette année : #25, #45, #56

Besoin prioritaire de l’équipe : du côté du Tennessee, il faudra choisir logique cette année. Le départ de Dillon Brooks est déjà acté, donc on peut regarder les profils de poste 3 plus complets pour renforcer l’effectif. Il faudra aussi prendre en compte que Ja Morant sera suspendu au début de saison mais on ne sait juste pas encore la durée de cette sanction. Donc si un meneur plutôt scoreur se présente, cette piste peut être empruntée aussi.

Prospects à aller chercher avec le pick #25 : Colby Jones (arrière/meneur, Xavier), Sidy Cissoko (ailier, G League Ignite), Max Lewis (ailier, Pepperdine)

Minnesota Timberwolves

Picks à disposition cette année : #53

Besoin prioritaire de l’équipe : la Draft, c’est pas trop leur tasse de thé à Minneapolis. À part quand c’est le premier choix, les décisions sont plutôt mauvaises. Donc là on va pas passer par quatre chemins, on prendra le meilleur joueur encore disponible. Bonus expérience.

Prospects à aller chercher avec le pick #53 : Kevin McCullar Jr. (ailier, Kansas), Ben Sheppard (ailier, Belmont), Julian Strawther (ailier/arrière, Gonzaga)

New Orleans Pelicans

Picks à disposition cette année : #14

Besoin prioritaire de l’équipe : on est déjà pas mal chez les Pels, avec des rotations solides et jeunes car construites grâce à la Draft. Donc qui sera la trouvaille de l’édition 2023 ? Un poste 3 pour suppléer Brandon Ingram ne sera pas de refus, comme un ailier plus porté vers l’offensive que ce bon vieux Herb Jones.

Prospects à aller chercher avec le pick #14 : Kris Murray (ailier/ailier-fort, Iowa), Kobe Bufkin (meneur/arrière, Michigan), Keyonte George (arrière, Baylor)

Oklahoma City Thunder

Picks à disposition cette année : #12, #37, #50

Besoin prioritaire de l’équipe : Chet Holmgren n’a pas encore fait son arrivée officielle dans l’effectif du Thunder mais elle ne saurait tarder. Avec lui comme rookie, on devrait avoir pas mal de beau monde dans les arrivées. Renforcer les rotations sur les postes 2 et 3 serait une belle option pour ne pas baisser le niveau de l’équipe lorsque Shai n’est plus sur le parquet.

Prospects à aller chercher avec le pick #12 : Bilal Coulibaly (arrière/ailier, Metropolitans 92), Cason Wallace (meneur, Kentucky), Leonard Miller (ailier/ailier-fort, G League Ignite)

Phoenix Suns

Picks à disposition cette année : #52

Besoin prioritaire de l’équipe : bon vu le cinq majeur surhumain des Suns, on se doute bien que la Draft ne va pas être le game changer pour aller accrocher un tour de Playoffs supplémentaire en 2024. Donc pourquoi ne pas garder sous le coude entre aller-retours entre la NBA et la G League un meneur ou un pivot avec déjà des années en NCAA en en Europe dans le nez ?

Prospects à aller chercher avec le pick #52 : Julian Strawther (ailier/arrière, Gonzaga), Oliver-Maxence Prosper (ailier-fort, Marquette), …

Portland Trail Blazers

Picks à disposition cette année : #3, #23, #43

Besoin prioritaire de l’équipe : l’équation est plutôt simple, Brandon Miller ou un trade. L’arrivée de Scoot Henderson ne serait pas bénéfique aux autres guards déjà établis, et lui-même ne trouevrait pas sa place dans l’Oregon. Donc boum, un ailier pour combler un trou ou on utilise Scoot comme monnaie d’échange pour plus gros.

Prospects à aller chercher avec le pick #3 : Brandon Miller (ailier, Alabama), Scoot Henderson (meneur, G League Ignite), Jarace Walker (ailier-fort, Houston)

Sacramento Kings

Picks à disposition cette année : #24, #38, #54

Besoin prioritaire de l’équipe : la Draft de l’année passée a été plus que réussie pour les Kings, on a pas trop l’habitude de dire ça mais quand il y a du positif, il faut le souligner. Donc on continue dans cette lancée avec la recherche d’une rotation jeune au poste 3 vu que Keegan Murray joue plus en tant qu’ailier-fort en NBA. En vrai, y’a son jumeau qui se présente à la Draft 2023, on peut se permettre de faire une bonne vanne non ?

Prospects à aller chercher avec le pick #24 : Kris Murray (ailier/ailier-fort, Iowa), Dariq Whitehead (ailier, Duke), Maxwell Lewis (ailier, Pepperdine)

San Antonio Spurs

Picks à disposition cette année : #1, #33, #44

Besoin prioritaire de l’équipe : oh comme par hasard, les Spurs ont besoin de renforcer leur secteur intérieur. Oh en plus ils ont besoin de taille dans la raquette, mais s’il arrivait à s’écarter et titre depuis le parking ça serait top ! A noter qu’après le premier pick, il faudrait aussi récupérer un autre intérieur, si possible avec un peu d’expérience.

Prospects à aller chercher avec le pick #1 : Victor Wembanyama (ailier-fort/pivot, Metropolitans 92), Victor Wembanyama (ailier-fort/pivot, Metropolitans 92), Victor Wembanyama (ailier-fort/pivot, Metropolitans 92)

Utah Jazz

Picks à disposition cette année : #9, #16, #28

Besoin prioritaire de l’équipe : les hiérarchies et rôles de chacun n’étaient pas trop établis cette saison à Salt Lake City, et les ambitions de l’année prochaine sont déjà claires : le play-in ou rien. Si l’on veut décaler Collin Sexton dans un rôle de sixième homme comme prévu en octobre 2023, il faudra drafter un poste 1 aux compétences organisationnelles.

Prospects à aller chercher avec le pick #9 : Anthony Black (meneur/arrière, Arkansas), Cason Wallace (meneur, Kentucky), Ausar Thompson (arrière/ailier, Overtime Elite)