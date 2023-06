Voici l’histoire que vous ignoriez avoir besoin de connaitre aujourd’hui. “Comment l’agent Misko Raznatovic a découvert Nikola Jokić au fin fond de la Serbie sans jamais avoir vu jouer le bonhomme.” Le scouting ? Surcoté. Pour trouver la prochaine légende de la balle orange, il suffit d’un magazine local, d’un gars avec un téléphone et une voiture, et d’un petit brin de réussite.

“Tiens un petit mec un petit peu rondouillet qui balance 30 points et autant de rebonds par match dans une compétition de manchots, et si on le signait sans l’avoir vu jouer une minute ?” On simplifie mais voici en gros la logique derrière la signature de Nikola Jokić par son agent Misko Raznatovic.

Misko en Europe, en particulier à l’Est, c’est LA référence dans la représentation de joueurs avec son agence BeoBasket. Invité par Matt Barnes et Stephen Jackson dans leur émission All The Smoke, celui qui représente Nikola Jović, Vlatko Čančar, et donc le Joker dans ces Finales NBA en a profité pour balancer une story savoureuse sur la manière dont il a découvert le double MVP des Nuggets il y a une dizaine d’années.

Début des années 2010, Raznatovic est un peu le “Parrain” du basket, notamment dans les Balkans. Normalement, si t’as plus de 10 ans, que tu es capable de poser trois dribbles et que t’as déjà rentré un lay-up, les équipes de Misko te connaissent et savent déjà si tu vas faire carrière. Alors quand le patron ouvre son journal du dimanche et voit qu’un Serbe U18 vient de gratter 29 points et 26 rebonds sur la feuille de stats, il s’interroge, malgré le niveau plus que discutable de la compétition. Dimanche suivant, nouveau journal, nouveau boxscore, 30 points, 37 rebonds. Là un tas de questions se bousculent, “c’est qui ce type ?”, ”Wilt Chamberlain s’est-il réincarné ?”, ”c’est Boban Marjanović dans un cours de CP ?”, et ainsi de suite. Alors, le M décide d’appeler un scout sur place pour en savoir plus sur le phénomène :

“J’appelle mon scout et je l’interroge au sujet de Jokić. Silence total, il ne le connaissait pas. Pour moi c’était la surprise de l’année sachant qu’il connaissait tous les enfants à partir de 10 ans. Donc je dis ‘c’est évident que c’est un pivot vu qu’il a 26 rebonds. Passe un coup de fil pour savoir s’il prend des rebonds parce qu’il est plus âgé, plus fort, ou s’il est versatile.’ Il m’appelle trois minutes plus tard pour me dire ‘non il n’est pas particulièrement fort, il est très versatile, même un peu en surpoids, discret mais talentueux.’” – Misko Raznatovic

La source contactée par le scout ? Aucune idée mais les stats de cyborg du garçon ont apparemment convaincu l’agent qui envoie son gars à cinquante bornes de Belgrade pour trouver la famille Jokić et signer le phénomène.

“C’est une bonne famille, stable, une famille serbe à l’ancienne, ils prenaient soin de leurs enfants. Ils étaient très heureux qu’une agence de cette taille s’intéresse au gamin, qui ne s’était jamais entraîné avec les adultes. Personne ne l’avait repéré.” – Misko Raznatovic

Alors, à 17 ans et des poussières, Niko est signé. C’est le premier et dernier joueur signé par BeoBasket sans que le joueur ait jamais été observé par les scouts. L’histoire n’est sûrement pas aussi simple que ça mais à en croire Misko tout est allé très vite, beaucoup plus vite que le Joker en coast-to-coast en tout cas. On appelle ça avoir du pif, ou un maxi coup de cul, c’est selon. Au final, voir Nikola Jokić ignoré comme ça ce n’est peut-être pas si surprenant. Le gars est d’une discrétion absolue face aux médias, il pose des stats mains dans les poches sans jamais s’inquiéter d’aller cherche son triple-double ou pas, et il a récupéré un trophée de MVP au fin fond de la Serbie après une randonnée à cheval. Aujourd’hui, le numéro 15 des Nuggets, n’en déplaise à Carmelo Anthony, est en Finales NBA après avoir pris sur son dos toutes les Rocheuses et déjoué les pronostics qui n’imaginaient pas une équipe à un seul All-Star jouer sur l’Olympe du basketball. Dans la discrétion, toujours.

Depuis dix piges, Jokić a perdu les quelques kilos qu’il avait en trop et remporté à peu près tout ce qu’un basketteur peut espérer remporter, la bague en moins. Le tout avec un jeu ultra efficace, une vision 360, des mains de velours et un corps d’ogre. Bien joué Misko.

Source : Basket News