Avec la signature record de Monty Williams chez les Pistons pour 78,5 millions sur six ans, le petit monde de la NBA a ouvert le débat sur la valeur des coachs de la Grande Ligue. Erik Spoelstra et Steve Kerr, les deux techniciens les plus costauds actuellement, pourraient ainsi prétendre à des montants avoisinants les 20 millions de dollars par saison, selon Adrian Wojnarowski.

L’inflation partie pour toucher aussi le marché des coachs NBA ? C’est en tout cas le sens des dernières déclarations d’Adrian Wojnarowski. Invité à s’exprimer sur le sujet avant le Game 2 entre Nuggets et Heat, l’insider de ESPN a déclaré que la signature de Monty Williams chez les Pistons pour 78,5 millions de dollars sur six ans pourrait servir de point de repère pour d’autres coachs.

En prenant en considération le fait que Williams n’ait – au delà de son arrivée en Finale NBA avec les Suns et son titre de coach de l’année en 2022 – rien gagné collectivement en NBA, les salaires des mastodontes que sont Steve Kerr et Erik Spoelstra pourraient vite faire tourner la tête de beaucoup de franchises.

“La signature de Monty Williams chez les Pistons va significativement impacter le paysage du recrutement des coachs, surtout pour Erik Spoelstra et Steve Kerr. Ces deux coachs ont une seule année restante sur leur contrat. Les deux touchent aux alentours de 8 millions par saison, selon mes sources… Et les deux coachs, quand vous en parlez aux propriétaires et exécutifs de la ligue, seraient capables de recevoir ce que le nouveaux coach des Broncos [NFL] Sean Payton a obtenu, à savoir autour de 20 millions par an. S’il est difficile d’imaginer un départ d’Erik Spoelstra de Miami, la situation sera différente pour Kerr.” – Adrian Wojnarowski.

Sortir 20 patates pour signer Steve Kerr l’an prochain ? Rien n’est impossible donc. Comme expliqué par le Woj’, difficile d’imaginer Spoelstra ne pas chercher à prolonger à Miami, où il a tout vécu depuis près de 30 ans. Pour Steve Kerr, la fin de l’ère Stephen Curry approche à grands pas et pas certain qu’avec le départ de Bob Myers, le quadruple champion NBA avec les Warriors souhaite rester à San Francisco.

Il faudrait alors débourser une sacrée somme pour se l’offrir, qui sera peut-être au delà des 20 millions par saison si le technicien fait jouer la concurrence. Un salaire qui dépasserait alors celui de Pep Guardiola notamment, entraîneur du club de Manchester City en Premier League, équipe propriété d’Abu Dhabi. L’intersaison prochaine s’annonce donc passionnante à ce niveau aussi !

