Programme NBA : Chris Paul pourrait faire son retour ce soir face aux Nuggets, les Suns préchauffent avant les Playoffs !

Plus que deux jours avant le weekend ! Pour se changer les idées quoi de mieux qu’une nouvelle soirée NBA ? Une bataille entre rookies, des Oursons à la campagne et Chris Paul qui pourrait faire son grand retour face aux Nuggets de Nikola Jokic, c’est encore une belle soirée qui s’annonce. Allez, on envoie le programme !

# LE PROGRAMME DU JEUDI 24 MARS

0h30 : Raptors – Cavs

1h : Grizzlies – Pacers

1h : Bucks – Wizards (en direct sur BeIn Sports 4)

1h : Pelicans – Bulls (en direct sur BeIn Sports 1)

2h : Nuggets – Suns

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Nuggets – Suns (2h) : le voilà le match de la nuit ! Nikola Jokic, l’un des favoris pour le MVP, accueille la meilleure équipe de NBA cette saison. Rien que cette phrase devrait vous suffire pour activer votre réveil et aller checker le League Pass. Ce match, c’est également le remake des Demi-Finales de Conférence Ouest de l’an dernier, où Phoenix avait swipé Denver sans la moindre pitié mais pas sans une certaine tension. Le souvenir de cette raclée doit rester dans toutes les mémoires des fans du Colorado et revoir le bourreau ne devrait pas faire du bien non plus. En effet, Chris Paul est listé comme « probable » pour le match de cette nuit ! Après un mois sur la touche à cause d’un bobo au pouce, le Point God s’apprête donc à effectuer son grand retour et ça ne rend cette équipe de Phoenix que plus terrifiante. En son absence, les Suns ont quand même gagné onze matchs sur quinze. Attention au rouleau compresseur.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Si le Nuggets – Suns va nous faire cliquer, le match qu’on va regarder avant, c’est bien ce Raptors – Cavs. Déjà parce que c’est une nouvelle opposition entre Evan Mobley et Scottie Barnes, les deux meilleurs rookies de cette saison, mais surtout parce qu’il n’y a qu’une victoire d’écart entre les deux équipes, respectivement septième et sixième de la Conférence Est. En cas de victoire de Toronto, les deux franchises auront exactement le même bilan.

Les Grizzlies accueillent les jeunes Pacers pour n’en faire qu’une bouchée.

Qui pour arrêter la machine Bucks à 9 victoires sur les 11 derniers matchs ? Ici, on ne met pas le moindre dirham sur les Wizards.

Brandon Ingram est incertain pour ce soir, DeRozan est déjà out. C.J. McCollum et Zach LaVine se font un concours du premier à 40 points ?

On a encore une belle petite soirée NBA à vivre tranquillement. On se donne rendez-vous à 0h30 pour une nuit bien remplie en notre compagnie.