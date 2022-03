Les Raptors sortent les griffes : victoire importantissime contre Cleveland, Pascal Siakam à 35 points, le Top 6 est à portée de main

Difficile de trouver rendez-vous plus important. Ce jeudi, les Cavaliers se déplaçaient à Toronto pour un duel annoncé comme LE règlement de comptes de la semaine. L’équipe de J.B. Bickerstaff est en perte de vitesse et ne pense qu’à éviter le play-in, une crainte née de la bonne dynamiques des hommes de Nick Nurse. Spoiler, à la maison, les Canadiens ont fait respecter la tendance. Débrief.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Qu’ils sont beaux ces cinq ! Toujours blessé, Jarrett Allen laisse J.B Bickerstaff traficoter son roster au velleda, et c’est finalement Kevin Love qui se retrouve propulsé sur le poste 4. Un choix défensif discutable, sur lequel on aura le temps de revenir. Côté Raptors, la titularisation de Khem Birch donne envie d’investir dans la cryptomonnaie pour acheter un club de basket et ne pas le signer.

Un match au niveau des attentes ? Clairement pas. La partie a commencé difficilement. Partir en Clio pour aller au ski n’est pas idéal, la première pente surprend le moteur. Une fois le rodage fait, on a assisté à de chouettes actions. Mais c’était déjà trop tard. Cette image d’un Kevin Love posé à sept mètres du panier, plein axe, prêt à dégainer les pieds dans le ciment, hantera les spectateurs jusqu’à leur dernier souffle. Les prémices d’un airball que l’on aurait dû/pu empêcher. Comme s’il fermait un œil pour viser, le vétéran des Cavaliers a envoyé un trou d’air à droite du panier : un grand moment de malaise venu refroidir les spectateurs de la Scotiabank Arena. Personne n’est insensible à un si gros écart, même quand l’adversaire en est l’auteur. Mais très vite, les regards tapent le focus sur des sujets plus importants. Quid du duel entre Scottie Barnes et Evan Mobley ? Les deux favoris dans la course au trophée de Rookie de l’année ont correctement joué, avec une petite préférence maison pour Scottie Barnes (11 points, 6 rebonds, 4 assists, 2 interceptions et 1 block), précieux dans la victoire. La différence est encore trop infime pour les départager, Evan Mobley – peut-être moins investi offensivement, avec 11 points à 5/7 au tir – a fait du Evan Mobley, mais s’il fallait célébrer l’un des deux ce soir, le Canadien était sur plus de fronts. Capable de défendre une iso de Darius Garland, séquence à l’appui ci-dessous, Scottie Barnes n’oublie jamais de mettre son incroyable mobilité à l’œuvre, dans tous les secteurs du jeu, à chaque instant. C’est un 2001. Il n’a que 20 ans. C’est un ovni.

Mais rendons à Pascal ce qui appartient à Pascal, le Camerounais est – sans débat possible – l’homme de cette rencontre. Auteur de 35 points, 5 rebonds et 6 assists à 60% au tir dont 6/7 du parking, il a souhaité convenablement à Evan Mobley la bienvenue en NBA. Le rookie de Cleveland – bien qu’excellent défenseur – n’a pas réussi à restreindre son vis-à-vis. Il a trop dézoné et traîné dans les aides, en oubliant de respecter le tir extérieur de Pascal Siakam. Cette performance XXL de Spicy P renvoie deux sujets tabous sur le carrelage. Primo, il existe de meilleures aides que la « présence » intérieure de Kevin love. Deuzio, pourtant leader des Raptors cette saison avec des moyennes de 22 points, 8,3 rebonds, 5,1 assists et 1,2 interception à 49% au tir dont 36% à 3-points, le Camerounais n’a pas été au All-Star Game. Une décision controversée quand en face, Jarrett Allen – plus role player que visage de sa franchise – a été sélectionné pour le match des étoiles. Ce jeudi, Spicy P s’est ainsi fait justice à sa manière, son équipe a triomphé du plus proche concurrent à la qualification directe en Playoffs. On en place une pour le banc de Toronto et les excellentes minutes données par Chris Boucher, Precious Achiuwa ou encore Thaddeus Young. Les Raptors, au très bon bilan de 41 victoires pour 32 revers, sont désormais ex aequo avec les Cavaliers.

Il reste neuf matchs aux deux franchises, l’avantage mental est canadien.