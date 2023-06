En pleine tournée des salles de NBA pour s’entraîner et se montrer aux yeux des scouts de différentes franchises, Nadir Hifi s’est notamment présenté aux Lakers le week-end dernier. Une petite information qui prouve l’intérêt et surtout la curiosité que le meneur Franco-Algérien suscite outre Atlantique.

Le genre de nouvelle qui nous fait plaisir. Bien sûr, nous somme les premiers fans de Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly, Rayan Rupert et Sidy Cissoko, tous annoncés comme sélectionnés le soir du 22 juin, à la Draft. Mais aussi, on adore Nadir Hifi. Parce qu’on l’a regardé en France. Parce qu’on sait que son niveau de jeu va séduire aux États-Unis. Parce qu’on espère que les scouts US ne vont pas laisser de côté un tel talent.

Savoir que Nadir s’est entraîné ces derniers jours avec plusieurs franchises est une vraie information qui tend à montrer qu’à défaut être sélectionné dans les mock drafts actuelles, il nous prouve que l’intérêt pour lui est réel. Ce weekend, il est ainsi passé du côté de Los Angeles pour enfiler la tunique pourpre et or le temps d’un entraînement en compagnie d’autres prospects. Après avoir tabassé sans vergogne une grande partie des meneurs du championnat de France, il a donc proposé le meilleur de lui même sous les yeux de la direction de La La Land.

Oscar Tshiebwe, Nadir Hifi, Cam Shelton, & Morris Udeze. pic.twitter.com/sRJHVdlXlj

— Los Angeles Lakers (@Lakers) June 2, 2023

Avant cette séance, il a également été mis à l’essai chez les Bucks, les Hornets, les Blazers et les Kings. Des équipes qui sélectionnent toutes au second tour, et qui ont donc choisi de se positionner autour de Nadir en cas de disponibilité de ce dernier à l’heure de le choisir. Rendez-vous le 22 juin pour la réponse, qu’on espère heureuse !

Source : @Lakers