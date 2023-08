Reveal des calendriers NBA : quand les franchises rivalisent d’originalité sur les réseaux sociaux

Vous n’êtes pas sans savoir que la NBA a dévoilé hier soir les calendriers pour la saison NBA 2023-24. L’occasion pour nous de revenir sur les meilleures annonces des franchises sur les réseaux sociaux !

La NBA et Adam Silver ont dévoilé hier soir aux alentours de 21h le calendriers des 30 franchises. Un moment important avant de débuter la saison NBA car il permet de bien préparer les différentes échéances qui attendent vos équipes et vos joueurs préférés. Un moment important aussi pour mesurer la qualité de l’équipe de communication de votre franchise, et cette année il faut dire que les reveals des calendriers NBA ont été particulièrement réussis par les CM :

Le Jazz en mode visite de musée, les Bulls en mode Pokémon ou encore les Blazers qui annoncent leur calendrier grâce à une cassette VHS. Non il n’y a pas à dire, en terme de divertissement et de comm’, les ricains sont quand même bien en place et on voulait vous faire partager ces petites douceurs avant que les hostilités ne démarrent.

Au niveau des déceptions, les Bucks, les Lakers et les Pacers ne se sont pas vraiment foulés et ont proposé des présentations “classiques”. Bonnet d’âne.

Enorme coup de cœur pour la comm’ du Magic qui a même poussé le délire avec un petit circuit de moto sur les logos des franchises. 10/10.

and perhaps what is this pic.twitter.com/xn32QFzddv

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) August 17, 2023