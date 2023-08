Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Sacramento Kings !

La saison passée, l’improbable s’est produit : après 16 saisons en vacances anticipées, les Kings ont à nouveau goûté aux joies des Playoffs après une pure saison régulière et une identité de jeu bien cimentée. Et même s’ils sont sortis dès le premier tour face au champion 2022, les violets peuvent être fiers du chemin accompli en si peu de temps. Désormais, il va être l’heure de confirmer pour une escouade qui n’a pas tant bougé que ça et qui mise plutôt sur la continuité même si l’on note tout de même les arrivées de Chris Duarte et Aleksandar Vezenkov. Ça devrait encore sprinter sévère à Sac-Town !

# Plus long road-trip : 7 matchs de suite loin du Golden 1 Center entre le 25 janvier et le 5 février. Warriors, Mavericks, Grizzlies, Heat, Pacers, Bulls et Cavs au programme. La lumière mauve ne pourra être allumée, mais un maximum de victoires est quand même souhaité par la franchise de Sacramento.

# Plus longue session maison : 6 matchs de suite à la maison, et ce à 2 reprises. Au cours du mois de décembre, puis au mois de mars également. Une seule chose à dire à ces Kings : LIGHT. THE. BEAM !

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 22, pas de doute, les violets sont de retour au premier plan !

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 15, ça fait un petit paquet.

# Matchs à horaires français pour les Kings : 3, vraiment pas énorme

# Quelques affiches à retenir : les Kings faisant partie de la très relevée division pacifique, chaque match contre leurs adversaires de la même division sera attendu comme une finale. Nos mauves retrouvent les Clippers le 30 novembre, le 13 décembre, le 26 février et le 3 avril. Ensuite, ce sont les Suns qui croiseront le fer avec les Kings le 23 décembre, le 17 janvier, le 14 février (et joyeuse Saint Valentin évidemment), et le 13 avril. Le remake du premier tour 2023 face aux Warriors aura lieu le 28 octobre, le 2 et 29 novembre et le 26 janvier. Et enfin, ils joueront face à leurs meilleurs ennemis les Lakers le 30 octobre, le 16 novembre, puis les 7 et 14 mars. Domantas Sabonis retrouvera les Pacers (et les Kings Tyrese Haliburton) le 18 janvier et le 24 février, alors que pour la Rivals Week les Rois se verront opposés aux Warriors et aux Mavs.

