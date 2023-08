Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball du Oklahoma City Thunder !

L’enfer leur a été promis la saison dernière, mais le Thunder a fait bien plus que dépasser les attentes. On ne les imaginait pas en Playoffs, mais on n’imaginait pas qu’ils seraient éliminés si tard. OKC ne s’est certes pas qualifié pour la postseason mais a proposé de très belles choses et a prouvé que l’avenir est radieux dans l’Oklahoma dans le sillage de Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey. Et dites-vous bien que Chet Holmgren n’a même pas encore été ajouté à cette mixture qui promet des lendemains encore meilleurs. Avec des joueurs de devoir comme Luguentz Dort ou Jalen Williams, l’effectif s’étoffe et devient de plus en plus sérieux, alors cette année c’est la bonne ?

# Plus long road-trip : 5 matchs à l’extérieur au début du mois d’avril, lorsque les organismes seront éreintés, il va falloir bien négocier ce tournant avant de potentiels Playoffs ou un potentiel Play-in et ramener des victoires chez les Knicks, les Sixers, les Celtics, les Pacers et les Hornets. 3 gros morceaux sur 5, à table.

# Plus longue session maison : 6 matchs à domicile dès le début de la saison pour OKC. Les deux premiers matchs sont loin de leurs bases, mais entre le 29 octobre et le 9 octobre, Nuggets, Pistons, Pelicans, Warriors, Hawks et Cavs se rendront tous au Paycom Center pour tenter d’arracher une victoire de plus en plus difficile dans l’antre du Thunder.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 13, à l’année prochaine pour le double ?

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 14, Thierry Henry rules.

# Matchs à horaires français pour le Thunder : 5, ça se prend toujours.

# Quelques affiches à retenir : les matchs du Thunder qui seront scrutés de près vont notamment opposer Chet Holmgren à ses “concurrents” Paolo Banchero et Victor Wembanyama. La licorne et ses potes affronteront l’Américano-italien, numéro 1 de la Draft 2022 juste devant lui, les 14 janvier et 14 février pour se faire des poutoux. OKC affrontera les Spurs de Victor Wembanyama pour un duel en haute altitude entre intérieurs le 15 novembre, le 25 janvier (pour la fameuse Rivals Week), le 1er mars et le 11 avril. Pour le In-Season Tournament, ce sont les Warriors, les Kings, les Spurs et les Wolves qui sont dans le groupe des Tonnerres. Ah, et sinon, Shai Gilgeous-Alexander retrouvera les Clippers le 22 décembre, le 17 janvier et le 23 février.

Wake up, Thunder fans…it’s Schedule Day! pic.twitter.com/MlPtQTxeQG

— OKC THUNDER (@okcthunder) August 17, 2023

A few key schedule dates through the eyes of Thunder Superfan, Nanae Yamano @7A_mountain 🎨 pic.twitter.com/36XQ7EHoAh

— OKC THUNDER (@okcthunder) August 17, 2023

Oklahoma City Thunder 2023-2024 schedule. ⬇️

What record do you have OKC finishing with this season? pic.twitter.com/BcvbwDf8gE

— Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) August 17, 2023