Coupe du Monde 2023 : le profil complet d’Isaïa Cordinier

À une semaine du début de la Coupe du Monde, notre revue d’effectif des troupes françaises se poursuit. On s’intéresse aujourd’hui au profil d’Isaïa Cordinier, appelé par Vincent Collet pour remplacer Frank Ntilikina.

Nom : Isaïa

Prénom : Cordinier

Age : 26 ans

Taille : 1,96m

Poids : 84 kg

Poste : Arrière/Ailier

Surnom : Air Cordinier

Sur le CV : Évreux, Denain, Antibes, Nanterre, Bologne

Palmarès en EDF : Futur champion du Monde 2023

Il est appelé de dernière minute pour pallier un forfait, mais il est tout sauf un choix par défaut. À 26 ans, Isaïa Cordinier va disputer sa première grande compétition internationale avec les Bleus… et c’est tout à fait mérité ! On aurait évidemment préféré que la cuisse de Frank Ntilikina ne le lâche pas, mais on a pleine confiance en Isaïa pour le remplacer. Il faut dire que depuis quelques années, le bonhomme est plus que performant en club a déjà montré de belles choses en sélection.

Pour en arriver là, Cordinier a fait ses preuves dans le championnat de France pendant plusieurs années. Il fait ses débuts en professionnel en 2013 du côté d’Antibes, alternant entre l’équipe première et les U21. Il part ensuite se former en Pro B à Évreux puis à Denain, où il se révèle lors de la saison 2015-16. Avec des moyennes de 10,6 points, 3,8 rebonds, 2 passes et 1,2 interception, Isaïa remporte le titre de meilleure progression du championnat. Il profite de cette hype pour se présenter à la Draft NBA 2016. Sélectionné par les Hawks avec le pick 44, il ne découvre finalement pas la NBA et fait son retour en France dans son club formateur d’Antibes.

Premier panier de la préparation pour Isaïa Cordinier 🔫#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC | #JPNFRA pic.twitter.com/JAP1iph8vA

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 17, 2023

Malgré une saison blanche en 2017-18, la carrière d’Isaïa décolle véritablement l’année suivante. Les performances sont au rendez-vous, son temps de jeu augmente, et il s’impose comme l’un des joueurs majeurs de son équipe, qu’il aide à se maintenir en Pro A. À l’issue de la saison 2018-2019, il fait ses valises pour Nanterre, où il continue de se révéler et de s’affirmer comme l’un des meilleurs joueurs du championnat de France. Un statut confirmé par sa sélection au All-Star Game LNB 2019.

Après deux saisons, Isaïa Cordinier quitte Nanterre pour rejoindre la Virtus Bologne, où il découvre la prestigieuse compétition de l’EuroLeague. Un nouvelle étape dans sa carrière qui lui permet de se forger une grosse expérience à l’échelle européenne. En parallèle, il continue de découvrir l’Équipe de France, avec qui il joue son premier match en février 2021. Et pour ses débuts, il se montre plutôt convaincant avec un match à 9 points, et un autre à 12.

Le dunk du week-end, signé Isaïa Cordinier ✈️#TeamFranceBasket x @izaycordinier | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/V2Jaws6iyl

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) January 30, 2023

Depuis, Isaïa a enchaîné les rassemblements avec les Bleus : préparation à l’Euro, qualifications à la Coupe du Monde… le bonhomme est désormais un habitué du groupe France. C’est d’ailleurs certainement son expérience internationale qui lui a valu d’être appelé pour remplacer Ntilikina. Nul doute qu’il saura la mettre à profit pour s’intégrer rapidement à l’effectif et servir au mieux son équipe.

“On m’a demandé d’être moi-même, de compenser par rapport à ce que Frank apportait. Ma polyvalence me permet de faire plein de choses. Monter la balle je l’ai fait par le passé avec Nanterre, avec l’Équipe de France aussi. Lors d’un match contre le Monténégro j’avais fini à la mène. Ma polyvalence fait que je peux m’adapter à plusieurs rôles.” – Isaïa Cordinier (via Team France Basket)

Cordinier apportera son énergie et son punch en sortie de banc derrière Evan Fournier et Yakuba Ouattara. Mais comme il le dit lui-même, sa polyvalence devrait lui permettre d’évoluer dans plusieurs rôles. Ses qualités athlétiques seront une arme supplémentaire pour l’attaque française, qui ne compte pas vraiment d’autre joueur de ce profil. Bon two-way player, l’arrière sera aussi un bon renfort pour la défense des Bleus, qui vient de perdre l’un de ses meilleurs éléments en la personne de Ntilikina.

Alors qu’il avait quitté Tokyo à la veille des Jeux Olympiques il y a deux ans, c’est dans cette même ville qu’Isaïa Cordinier vient de rejoindre l’Équipe de France pour disputer sa première grande compétition internationale. L’histoire est belle, il n’y a plus qu’à aller chercher cette Coupe du Monde pour la rendre parfaite !