Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Brooklyn Nets !

Les Nets sortent d’une saison pour le moins étrange. Démarrée avec un roster 5 étoiles (Kyrie Irving et Kevin Durant), la saison de Brooklyn a terminé finalement sans aucune de ses deux étoiles parties toutes deux vers Dallas et Phoenix. Qu’à cela ne tienne, les Nets ont terminé l’année tant bien que mal en évitant le play-in et en terminant à une belle 6ème place de régulière. Un sweep plus tard en Playoffs (face à Philly), et voila que nos banlieusards de NYC attaquent une nouvelle saison avec un objectif bien différent que le titre. Autour de Mikal Bridges, Ben Simmons, Cam Johnson, Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, Nic Claxton ou Cam Thomas, l’équipe coachée par Jacque Vaughn – la barbe grisonnante la plus emblématique de la Ligue – voudra essayer de bien jouer au basket pour pourquoi pas jouer les troubles-fêtes à l’Est.

# Plus long road-trip : 6 déplacements consécutifs du 7 au 17 mars (Pistons, Hornets, Cavs, Magic, Pacers, Spurs). Avec un seul match à la maison avant de repartir pour encore 4 matchs à l’extérieur. Attention aux giboulées.

# Plus longue session maison : 5 matchs consécutifs à la maison du 23 au 31 janvier (Knicks, Wolves, Rockets, Jazz, Suns). Un petit match à l’extérieur (Sixers) puis de nouveau 5 matchs au Barclays Center (Warriors, Mavs, Cavs, Spurs Celtics) avant un All-Star Break bien mérité.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 11, c’est pas énorme mais cela reste correct.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 14

# Matchs à horaires français pour les Nets : 8, dans la moyenne haute.

# Quelques affiches à retenir :

Commençons par la grande nouveauté de cette saison : les Nets joueront 4 matchs comptant pour le In-Season Tournament pendant le mois de novembre. Deux déplacements, à Chicago le 3 novembre puis à Boston le 10, puis suivront deux réceptions d’Orlando le 14 et de Toronto, le 28 novembre. Les phases finales, si tant est que les Nets soient qualifiés, auront lieu du 4 au 9 décembre 2023, juste avant le retour de Mikal Bridges à Phoenix qui est prévu pour le 13 décembre 2023. L’ailier inclus dans le package Durant en février dernier retrouvera les cactus et l’Arizona un petit peu avant Noël pour se rappeler aux bons vieux souvenirs de son ancienne franchise. En 2024, les Nets seront particulièrement occupés. Voyage à Paris le 11 janvier pour le Paris NBA Game face au Cavs, et pas le temps de trop respirer ni de récupérer du décalage horaire car Brooklyn recevra le dernier finaliste NBA, le Heat de Miami, lors du MLK Day le lundi 15 janvier. Enfin, un explosif derby est attendu face aux Knicks lors de la Rivals Week le 23 janvier au Barclays Center.

