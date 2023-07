Arrivé dans le trade qui a envoyé Kevin Durant chez les Suns, Cam Johnson faisait partie du young core que les Nets voulaient conserver, eh bien c’est chose faite puisque l’ailier met la daronne à l’abri pour les 4 prochaines années avec un contrat à 9 chiffres bien juteux.

108 millions de dollars, c’est la somme que va palper Cam Johnson sur les quatre prochaines années. Lui qui s’est parfaitement acclimaté à l’effectif des Nets après être arrivé en compagnie de Mikal Bridges à Bed-Stuy. Il faisait partie des joueurs que ces derniers voulaient à tout prix conserver. Le front office a alors formulé une offre difficilement refusable pour ce canardeur invétéré, qui ne cesse de progresser d’année en année et qui incarne le présent et le futur de la franchise de Brooklyn, qui s’assure du scoring et du spacing avec la prolongation de son ailier.

Breaking: Cam Johnson has agreed on a four-year, $108 million deal to stay with the Brooklyn Nets, his agent tells @wojespn. pic.twitter.com/KoAUhN7A4s

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 30, 2023

Pendant sa carrière chez les Suns, Cameron Jordan Johnson de son nom complet a envoyé en moyenne 10,7 points à 44,4% aux tirs dont un très beau 39,6% depuis le désert d’Arizona, 3,6 rebonds et 1,4 passe décisive par match. Sous le maillot des Nets, il a connu un rôle bien plus conséquent et a disposé d’un plus grand nombre de tickets shoots, lui permettant de lâcher 16,6 points à 46,8% aux tirs dont 37,5% depuis Williamsburg, 4,8 rebonds et 2,1 passes décisives en 25 matchs.

Cette éclosion lui a également ouvert les portes de Team USA, qu’il représentera cet été lors de la Coupe du Monde. Une ascension plutôt vertigineuse pour un joueur qui, on le rappelle, était vu comme une surprise avec le 11ème choix de la Draft 2019 (il était plutôt attendu au second tour). À 27 ans, il décroche le plus gros contrat de sa carrière et va encore voir son rôle augmenter la saison prochaine. Ne reste plus qu’à resigner Mikal Bridges, et cette intersaison posera les bases du futur chez les Nets.

Source : Adrian Wojnarowski