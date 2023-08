Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Atlanta Hawks !

On les attendait au tournant la saison dernière, mais les Hawks nous ont déçu en réalisant une saison “mid” au possible : 41 victoires et 41 défaites, le tout avec un record NBA de temps passé avec un bilan neutre (22 fois). Autant dire que cette année, on en attend d’avantage du côté d’Atlanta pour la première saison pleine de Quin Snyder. Malgré quelques rumeurs de transfert, l’intersaison des Faucons a été plutôt calme, le seul gros départ étant celui de John Collins. Les mots d’ordre pour la saison prochaine sont donc continuité, développement et progression. En ce qui concerne les objectifs, se qualifier pour la postseason sans passer par la case play-in serait préférable, et passer un tour de Playoffs pour la première fois depuis 2021 serait une belle amélioration.

# Plus long road-trip : 5 matchs au mois de mars (Portland, Utah, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers et Phoenix)

# Plus longue session maison : 6 matchs entre fin janvier et début février (Mavericks, Raptors, Lakers, Suns, Warriors, Clippers), l’année commence tranquillement avec une autre série de 5 matchs à la maison début janvier

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 15, la hype n’est pas à son max du coté d’Atlanta

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 15 aussi

# Matchs à horaires français pour les Hawks : 5, c’est en dessous de la moyenne

# Quelques affiches à retenir : petit évènement, les Hawks joueront un match à Mexico le 9 novembre face à Orlando ! Ils seront ensuite sur les parquets pour le MLK Day (15 janvier), où ils recevront les Spurs de Victor Wembanyama. Atlanta sera aussi à l’affiche de la Rivals Week à deux reprises : le 22 janvier à Sacramento (on cherche encore la rivalité… le gagnant repart avec Kevin Huerter ?) et le 26 contre Dallas (Trae vs Luka, c’est toujours sympa). Comme chaque année, on gardera un œil sur le passage de Trae Young au Madison Square Garden, le 5 mars. On note aussi la date des retrouvailles avec John Collins (et au passage, celles de Quin Snyder avec le Jazz) le 27 février à Atlanta et le 15 mars à Salt Like City. Et enfin, les Hawks auront l’occasion de prendre leur revanche des derniers playoffs face aux Celtics le 7 février au TD Garden et les 25 et 28 mars à la maison.

Atlanta, it’s ‘bout time to lace ‘em up 💯

Delivered by @PapaJohns ➡️ https://t.co/bSU2cNC0lc pic.twitter.com/SDLOK1CyPO

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) August 17, 2023

Feeling good about our opponents after these 😅 pic.twitter.com/R6TnXoFN6C

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) August 17, 2023

The Hawks now know their schedule for the 2023-24 season.

– 11/9 game @ Orlando takes place in Mexico City

– 13 back-to-backs (5 away-home, 3 away-away, 5 home-home)

– 15 nationally televised games

– 2 occurrences of playing the same team B2B pic.twitter.com/KHgyjCqd9R

— Lauren L. Williams (@WilliamsLaurenL) August 17, 2023