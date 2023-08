Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Phoenix Suns !

Quelles équipes sont plus attendues que les Suns cette saison ? Très peu, si ce n’est aucune. Après s’être séparés de Mikal Bridges et Cam Johnson pour récupérer Kevin Durant l’hiver dernier, ils ont définitivement tourné une page de leur histoire cet été en envoyant Chris Paul et Landry Shamet en l’échange de Bradley Beal. Au moins, les intentions sont claires : gagner maintenant autour du trio Booker – Durant – Beal. Phoenix a clairement manqué d’automatismes et de jeu collectif lors des derniers Playoffs, ce qui a coûté l’élimination face à des Nuggets bien mieux organisés. Sous la houlette du nouveau coach Frank Vogel, l’objectif sera donc de créer une alchimie au sein du groupe durant toute la saison régulière pour arriver prêt pour les Playoffs. En ce qui concerne les objectifs, les Cactus ne visent rien d’autre que le titre, et on ne parle pas celui du In-Season Tournament.

# Plus long road-trip : 7 matchs (Dallas, Indiana, Orlando, Miami, Brookluyn Atlanta et Washington) entre fin janvier et début février. Les Suns vont voir du pays !

# Plus longue session maison : 6 matchs (Hornets, Magic, Blazers, Clippers, Heat et Grizzzlies) entre fin décembre et début janvier. Les Cactus vont passer les fêtes à la maison !

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 37, on appelle ça l’effet “Big Three”

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 14, dédicace à Landry Shamet

# Matchs à horaires français pour les Suns : 7, on est dans la moyenne

# Quelques affiches à retenir : les Suns seront à l’affiche lors de l’opening night le 24 octobre face aux Warriors pour entamer la saison par des retrouvailles émues avec Chris Paul. On aura ensuite droit au duel Booker vs Doncic à l’occasion des matchs de Noël (25 décembre)… mais aussi de la Rivals Week un mois plus tard (24 janvier) ! Pour le retour de Bradley Beal à Washington ce sera le 4 février, quelques jours après celui de Kevin Durant à Brooklyn le 31 janvier. Les Suns auront aussi l’occasion de prendre leur revanche des derniers Playoffs face aux Nuggets, champions en titre, le 1er décembre à domicile et les 5 et 27 mars du côté de Denver.

