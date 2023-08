Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Toronto Raptors !

Le champion 2019 a clairement perdu de sa hype, du moins auprès des instances NBA, et le calendrier de Toronto est marqué cette saison par 3 toutes petites diffusions nationales seulement. Une manière pour Darko Rajaković de prendre les rênes de son équipe sans trop de battage médiatique autour. Une bonne chose quand on prend le flambeau de Nick Nurse, certes. Une superstar dans cette équipe : Pascal Siakam. Orphelin de son meneur Fred Van Vleet parti aux Rockets, Pascal pourra compter sur O.G. Anuonby et Scottie Barnes pour tenir la baraque canadienne avec lui. On attend aussi les débuts de Dennis Schröder sous la tunique des dinosaures. Arrivé des Lakers, il aura la lourde tâche de remplacer FFV dans une des équipes les plus défensives de la ligue. Pas gagné mais ce sera très intéressant à suivre.

# Plus long road-trip : 6 déplacements du 28 janvier au 7 février 2024. Au menu : Hawks, Bulls, Rockets, Thunder, Pelicans Hornets.

# Plus longue session maison : 5 matchs à la suite juste après cet énorme road trip, du 9 au 22 février 2024, de quoi passer une bonne partie de l’hiver canadien au chaud avec les réceptions de Houston, Cleveland, San Antonio, Indiana et Brooklyn.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 3, c’est le total le plus faible de l’ensemble de la Ligue. Ça doit mal capter au Canada…

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 14.

# Matchs à horaires français pour les Raptors : 3, pas énorme non plus. Il faudra faire sonner le réveil pour suivre les Raptors cette année.

# Quelques affiches à retenir :

Toronto n’est clairement pas l’équipe la plus mise en avant par la NBA. Avec seulement 3 diffusions nationales sur les 82 possibles, les champions 2019 ne sont pas vraiment gâtés. Un seul match également durant la Rivals Week fin janvier, ce sera face aux Clippers le vendredi 26 janvier à domicile. Toronto jouera quand même un match de gala le 15 janvier 2024 à l’occasion du MLK Day avec la réception des Celtics à la Scotiabank Arena. L’intersaison de Toronto a été marquée par le départ de Fred Van Vleet aux Rockets, et on sera donc particulièrement attentif à son retour au Canada. Cochez la date dans votre agenda ce sera le 9 février 2024. Et pour ce qui est du In-Season Tournament de Toronto ? C’est par ici :

Les phases finales du In-Season Tournament auront lieu du 4 au 9 décembre 2023.

Le calendrier complet des Raptors