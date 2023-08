Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Washington Wizards !

Washington entame sa première saison assumée de reconstruction ! Après plusieurs années à stagner dans le milieu de la conférence Est, le nouveau management a (enfin) pris la décision d’entamer le rebuild. Au revoir Bradley Beal et Kristaps Porzingis, bonjour Jordan Poole et Bilal Coulibaly ! Cette année, l’objectif des Wizards sera double : développer leurs jeunes, et très possiblement terminer le plus bas possible dans le classement. Ça n’annonce clairement pas un gros niveau de jeu ni une saison à suspens, mais les fans vont pouvoir admirer leurs pépites sans aucune pression.

# Plus long road-trip : 4 matchs (ça va, pas trop dur) à cinq reprises pendant la saison, dont un petit road trip à l’Ouest en décembre avec Phoenix, Sacramento, Portland et Golden State.

# Plus longue session maison : 6 matchs entre fin mars et début avril (Brooklyn, Detroit, Miami, Milwaukee, Los Angeles, Portland)

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 4, c’est très peu, mais c’est toujours plus que les Raptors

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 13, comme leur nombre de victoires cette saison

# Matchs à horaires français pour les Wizards : 8, c’est dans la moyenne haute

# Quelques affiches à retenir : malgré un léger manque de considération, les Sorciers seront tout de même sur les parquets lors du MLK Day pour un joli tankingico face aux Pistons, leurs probables rivaux pour la dernière place de la Conférence Est. En ce qui concerne les retrouvailles, ils accueilleront Bradley Beal (Suns) le 4 février, et Kristaps Porzingis (Celtics) dès le troisième match de la saison, le 30 octobre. Pour les fans de MMA, Jordan Poole retrouvera Draymond Green et les Warriors le 22 décembre dans la Baie et le 27 février à DC !

