Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Dallas Mavericks !

Dallas sort d’une saison totalement manquée. Après avoir fait le pari de recruter Kyrie Irving au mois de février, les Mavs ont réussi le superbe exploit de ne même pas se qualifier pour le play-in tournament. Mieux, ils ont même réussi à prendre une amende de la NBA pour tanking abusif… Une vraie disasterclass, d’autant plus quand on a Luka Doncic dans son effectif. Cette année pas vraiment le droit à l’erreur, objectif Playoffs directement. Dans tous les cas si les Texans se font à nouveau dessus on les verra en long en large et en travers puisque Dallas fait partie des équipes les mieux mises en avant par la NBA cette saison avec 28 diffusions sur des chaînes nationales. Amis texans, on vous regarde de près.

# Plus long road-trip : pas d’énormes road-trips en vue pour les Mavs mais trois sessions de 4 déplacements pendant la saison. La première à la mi novembre (Pelicans x2, Wizards, Bucks) puis une autre fin février (Pacers, Cavaliers, Raptors, Celtics) et une dernière fin mars (Jazz, Kings x2, Houston)

# Plus longue session maison : 7 matchs à la maison du 3 au 15 janvier. De quoi bien démarrer 2024 en recevant Portland x2, Minnesota, Memphis, New York et New Orleans x2. Janvier au chaud !

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 28. Dans la moyenne haute.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 13.

# Matchs à horaires français pour les Mavericks : 7. C’est pile dans la moyenne.

# Quelques affiches à retenir :

Les Mavs joueront beaucoup sur l’antenne nationale (28 fois). Logique avec Luka Doncic et Kyrie Irving dans le roster texan. Le In-Season Tournament sera forcément un moment attendu, car il s’agit de la grande nouveauté de cet exercice. Les Mavs joueront le 3 novembre à Denver, le 10 novembre à domicile contre les Clippers, le 14 à NOP et recevront finalement les Rockets le 28 novembre. En cas de qualif, les phases finales se joueront du 3 au 9 décembre. Dallas est aussi prévu au pied du sapin pour tous les fans de NBA, avec un joli cadeau : un Suns – Mavs le 25 décembre, histoire de digérer comme il faut la dinde de mamie avec un duel entre Devin Booker et Luka Doncic. Les deux artificiers en chef se retrouveront également à l’occasion de la NBA Rivals Week, un mois plus tard, le 24 janvier 2024. Entre temps, les Mavs sont aussi prévus le jour du MLK Day le 15 janvier pour affronter les Pelicans. En bref, un gros gros programme pour les Mavs qui seront regardés et attendus après la “catastrophe industrielle” de la saison dernière.

Le calendrier complet des Dallas Mavericks