Le calendrier de « pré-reprise » est tombé : rendez-vous le 22 juillet pour kiffer la vie à nouveau, ou du moins faire semblant

Cette fois c’est bon, le calendrier de pré-saison, ou plutôt de pré-reprise est tombé et on va enfin pouvoir sortir de quatre mois d’abstinence. 33 matchs au programme, 3 pour chaque franchise et, comme prévu, il y a aura surtout des matchs Est-Ouest. On fait le point.

Depuis le 12 mars nous attendons. Depuis ce fameux match Thunder-Jazz, depuis cette polémique sur notre Rudy Gobert national. 115 jours, 2760 heures, environ 165 600 minutes, voilà à quel point on est en manque de notre drogue. Mais pas de panique puisque dans dix-sept jours nous entendrons à nouveau le doux son du sifflet, les MOTHERFUCKER à chaque contact pour le and-one (on risque de bien l’entendre avec pas un gus dans les tribunes), les marchés de James Harden, le sourire plein de malice de Luka Doncic. Et puisqu’on aura le droit à un été full basket, l’important est de préchauffer bien comme il faut, histoire de nous tenir en haleine jusqu’au 12 octobre. Pour cela, rien de mieux qu’une reprise en douceur avec quelques matchs amicaux pour tester les automatismes et voir si on saute toujours au-dessus de l’horloge. Comme promis, la NBA a limité au maximum les matchs entre équipes d’une même Conférence et il ne s’agira donc pas d’une preview pour un éventuel premier tour. Malgré tout on a de la bonne came, et voilà le programme complet.

The NBA Season Restart Scrimmage Schedule! From July 22-28, participating teams will compete in three inter-squad scrimmages in final preparation for the resumption of the season on July 30. #WholeNewGame pic.twitter.com/c27jDrsTQw — NBA (@NBA) July 4, 2020

22 Juillet :

21h : Orlando – Clippers

21h30 : Washington – Denver

1h : New Orleans – Brooklyn

2h : Sacramento – Miami

23 Juillet :

21h : San Antonio – Milwaukee

21h30 : Portland – Indiana

1h : Dallas – Lakers

2h : Phoenix – Utah

24 Juillet :

21h30 : Memphis – Philadelphie

23h : OKC – Boston

1h30 : Houston – Toronto

25 Juillet :

18h : Lakers – Orlando

18h30 : Milwaukee – Sacramento

22h : Miami – Utah

22h30 : Brooklyn – San Antonio

2h : Clippers – Washington

2h30 : Denver – New Orleans

26 Juillet :

18h : Philadelphie – OKC

19h30 : Phoenix – Boston

22h : Indiana – Dallas

Minuit : Portland – Toronto

2h : Houston – Memphis

27 Juillet :

21h : Washington – Lakers

22h : Sacramento – Clippers

23h30 : Utah – Brooklyn

1h : Orlando – Denver

2h : New Orleans – Milwaukee

28 Juillet :

20h : Memphis – Miami

21h : Toronto – Phoenix

22h : San Antonio – Indiana

Minuit : OKC – Portland

2h : Boston – Houston

2h30 : Dallas – Philadelphie

Comme l’anglais c’est so 2019, on a préféré vous faire le programme aux heures françaises, c’est un peu plus fun. Tout ça pour se rendre compte qu’il y a quelques matchs de qualité à mater à une heure raisonnable, c’est à dire entre l’apéro et les grillades du barbeuc : Memphis – Miami, Milwaukee – Sacramento ou OKC – Philly c’est pas si mal comme mise en bouche. Bien sûr, les meilleures affiches seront toujours aux heures nocturnes pour en faire profiter les ricains et là il y a du lourd, le genre de match qu’on veut bien voir et revoir. Dallas – Lakers le 23 juillet, Houston – Toronto le 24, Boston – Houston et Dallas – Philadelphie le 28. Après, puisqu’il faut couper la poire en deux, rien ne vous oblige à faire nuit blanche pour passer un bon moment hein. Un Miami – Utah le 25 à 22h vous permettra par exemple de garder quelques heures de sommeil tout en matant un excellent match.

On ne connaît pas la condition physique des joueurs et, évidemment, personne ne partira à 100% dans des matchs de présaison puisque ces derniers servent surtout à reprendre le rythme. Avec une reprise accélérée, les coachs ne pourront pas non plus se permettre de laisser leurs stars 35 minutes sur le parquet mais il leur faudra bien un minimum de compétition pour se mettre en jambe même pour ceux qui ont fondu pendant le confinement.

La calendrier de la « pré-reprise » a été annoncé et on compte désormais les jours qui nous séparent du premier coup de sifflet à Orlando. Encore 17 jours, 9 heures et 42 minutes… Qui a dit qu’on était accro ?