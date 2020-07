Le FC COVID continue de se renforcer : Landry Shamet signe pour 14 jours, espérons qu’il soit vite coupé

On l’oublie bien souvent mais les 22 équipes présentes à Orlando ne seront pas toutes seules dans la bulle. La Dream Team du FC COVID sera là elle aussi et, de toutes, c’est celle qui inspire le plus de craintes. Encore une belle recrue pour l’épouvantail de la NBA : Landry Shamet signe pour quatorze jours. Espérons que son contrat ne sera pas renouvelé.

Malgré la bulle, malgré les préventions, les distances, les tests, il demeure un invité non-désiré du côté d’Orlando. Le nouvel ogre de la NBA est une véritable épine dans le pied pour toutes les franchises présentes et les forfaits ne cessent d’augmenter. Il y a ceux qui ne veulent pas être contaminés ou contaminer leurs proches (Wilson Chandler, Avery Bradley), ceux qui sont contaminés et donc forfait pour la reprise (DeAndre Jordan, peut-être Spencer Dinwiddie), ceux qui ne veulent pas prendre le risque d’une grave blessure après la coupure provoquée par… le COVID (Victor Oladipo, Davis Bertans) et enfin ceux qui ne peuvent se permettre d’être enfermés à Orlando pour cause d’événements familiaux (Trevor Ariza, Willie Cauley-Stein). Autant de forfaits plus ou moins directement liés au virus. A cette liste déjà bien remplie, voilà que le nom de Landry Shamet s’ajoute au panier. L’ancien de Philly s’était déjà montré fataliste il y a quelques jours dans les médias face au risque de contamination pour les joueurs.

« Le risque zéro n’existe pas au point où nous en sommes ».

Il ne pouvait pas être meilleur prophète. Selon les infos de Yahoo Sports, l’arrière des Clippers a été testé positif samedi au COVID-19 et il devra donc respecter une quatorzaine, et être déclaré négatif à deux reprises avant de rejoindre le reste du groupe à Orlando. Une première difficulté pour Doc Rivers qui espère à présent qu’aucun autre joueur ne suivra. L’arrière tournait à 9,7 points de moyenne cette saison à un très propre 39% derrière l’arc. Sa présence est donc importante pour les chances des angelinos même si, bien sûr, le quatuor magique de L.A sera au centre de tout pour la quête du titre. Ce forfait fait en tout cas suite à la fermeture du centre d’entraînement des Clips ce vendredi pour cause de contamination. Il s’agit de la troisième équipe qui ferme ses installations après les Nets et les Nuggets. L’organisation n’a toutefois pas indiqué si Landry Shamet était le premier contaminé ou s’il faisait suite à un premier cas. On espère bien entendu, qu’il ne s’agira que d’un cas isolé.

Landry Shamet rejoint le FC COVID et ça commence à faire peur. Un cinq : Victor Oladipo – Landry Shamet – Trevor Ariza – Davis Bertans – DeAndre Jordan ça a déjà de la gueule, mais on vous raconte pas si un ou plusieurs All-Stars venaient rejoindre cette team.