Serge Ibaka prévient, les Raptors sont prêts à défendre leur titre : et si les Canadiens réalisaient le back-to-back à Orlando ?

Les 22 franchises invitées par la NBA pour la reprise de la saison prendront toute la direction de la Floride à partir de demain. Après Paul George ou Tobias Harris, Serge Ibaka y est allé de sa petite déclaration pour évoquer l’état de forme des Raptors. Et apparemment, les champions en titre sont bouillants.

Lorsque la NBA a choisi de suspendre la saison, les Raptors étaient clairement l’une des équipes les plus en forme de toute la Ligue. Quatre victoires d’affilée, c’est pas mal. Mais entre le 15 janvier et le 10 février, Toronto a enchaîné quinze succès consécutifs. Meilleure défense au nombre de points encaissés cette saison (106,5 par match), la franchise canadienne montrait clairement ses ambitions d’aller défendre son titre. Pas de gros bobos, un collectif qui marche très bien et un coach qui sait ce qu’il fait, Drake devait se réjouir devant un tel spectacle. Pascal Siakam est la grosse attraction et les Kyle Lowry, Serge Ibaka ou Marc Gasol sont les vétérans de cette équipe. Fred VanVleet et Norman Powell se sont totalement épanouis dans le dispositif de Nick Nurse. Résultat, les Raptors peuvent se targuer d’avoir un meilleur bilan que Boston, Philadelphie ou Detroit (logique !). Avec 46 victoires pour 18 défaites, Toronto occupait la deuxième place de la Conférence Est derrière les intouchables Bucks. La reprise approche à pas de géants, et visiblement les Dinos sont en pleine forme. Interrogé par Tim Bontemps d’ESPN ce week-end, l’intérieur espagnol a indiqué que Siakam & Co étaient prêts à défendre leur titre lors du redémarrage en Floride.

« Mentalement, je pense que nous sommes prêts. Je le vois chez tout le monde, je pense que sur le plan mental nous sommes prêts. Nous savons ce qui nous attend là-bas. Il faut juste se mettre en condition de match et après nous serons prêts. […]J’ai vu à quel point tout le monde était en forme. Ils sont venus en pleine forme et tout le monde s’est mis à travailler dès son arrivée. Je suis en NBA depuis 11 ans. Tu peux voir quand les mecs sont déterminés et prêts mentalement, et quand ils ne le sont pas. Donc je peux vous le dire que maintenant, tout le monde est prêt. »

C’est clair ! Les Raptors ne viennent pas à Orlando pour jouer au ping-pong (en simple) ou pour siroter des mojitos au bar de la piscine. La lutte s’annonce terrible à l’Est, mais Milwaukee peut trembler. Ce statut d’outsider leur va si bien, Kawhi et Danny ne vont pas dire le contraire. Si tout le monde à Toronto est vraiment aussi chaud qu’annoncé, comme un certain Marc Gasol qui a arrêté la paella pour se mettre au quinoa, on tient clairement un grand favori à la victoire finale. Bonne nouvelle pour les Dinos, le roster est actuellement au complet. D’autant que le programme s’annonce chargé avec les Lakers, les Celtics, les Bucks ou encore les Sixers à jouer avant les Playoffs, Nick Nurse et ses joueurs devront montrer qu’ils ont de l’appétit en cette fin de saison.

Pas de tourisme à Orlando pour les Raptors. Les champions en titre sont déterminés à défendre leur couronne, on ne vas pas s’ennuyer à l’Est !

Source texte : Propos rapportés par ESPN