Kristaps Porzingis a bien bossé pendant le confinement : de retour de Lettonie, la Licorne est prête à faire du sale

On continue la liste des déclarations de teasing avant la reprise du côté d’Orlando. Cette fois, c’est au tour de Kristaps Porzingis. La Licorne a profité du confinement pour développer son jeu, mais KP se la joue mystérieux. Si tu pouvais être débarrassé des blessures pour un bon bout de temps, on valide aussi, surtout à Dallas.

Les longues pauses sans basket, Kristaps Porzingis connaît bien cela. Si la cause s’est souvent avérée être une blessure, là c’est une pandémie mondiale qui empêche The Unicorn d’évoluer sur les parquets de la Grande Ligue. L’ancien des Knicks est retourné en Lettonie pendant cette longue période sans match, où les restrictions étaient un peu plus light qu’aux Etats-Unis. Que les fans de New York Dallas, Mark Cuban ou Luka Doncic se rassurent, Porzingod a indiqué au Dallas Morning News qu’il était en bonne santé pour la reprise à Orlando. C’est la fête chez les Mavericks !

« Cette pause prolongée nous a donné à tous plus de temps pour nous remettre des petits problèmes que nous avions. Tout le monde a toujours quelque chose, et nous jouons avec d’habitude. Ce temps inespéré a donc donné la possibilité aux joueurs de guérir ces petits bobos et de revenir en forme. »

Après une saison totalement blanche l’an passé et son arrivée à Dallas, on attendait avec impatience de revoir KP sur les parquets. Tout n’est pas encore parfait, mais le Letton s’est bien intégré chez les Mavs et l’entente avec Doncic va nous réserver encore de beaux moments dans le Texas. L’intérieur européen a disputé 51 rencontres cette année, plutôt rassurant, et tourne à 19,2 points, 9,5 rebonds, 2,1 contres, à 42% au tir et 34,9% depuis le parking. On retrouvera Kristaps, Luka et toute la petite bande des Mavs du côté d’Orlando. Et apparemment, Porzi a ajouté quelques skills à sa palette de jeu pendant le confinement. La Licorne savait déjà tout faire, on se demande ce qu’ils nous a réservé… mais l’intéressé préfére garder le mystère pour le moment.

« C’est un secret. Je le montrerai sur le terrain. »

Le fadeaway sur une jambe de Dirk ? Le Dream Shake d’Hakeem ? Le jeu au poste de Chris Dudley ? On ne sait pas mais on espère qu’il n’a pas choisi la dernière option. Jalen Brunson, Courtney Lee et Dwight Powell absents, KP devra prendre encore un peu plus de poids dans cette équipe et être le parfait lieutenant de son poto slovène. C’est plus New York, Kristaps ! On vise les Playoffs et le titre à Dallas…

On surveillera la petite nouveauté, si elle est réelle, chez KP lors de la reprise à Orlando. Si elle ne sautera peut-être pas encore tout à fait aux yeux en Floride, on aura le temps de la remarquer les années suivantes…

