De’Aaron Fox veut se poser aux Kings : le renard se sent bien dans la bergerie

Arrivé chez les Kings en 2017 en tant que cinquième choix de la Draft, De’Aaron Fox se sent bien dans la capitale californienne et veut y rester. Si vous voyez deux grands Serbes danser en slip à Sacto… ça se comprendrait après cette nouvelle.

Après une saison rookie honorable, c’est l’année dernière que le petit renard s’est véritablement révélé aux yeux du grand public. Plus rapide que le vent, plus explosif qu’une remontée après un kebab avec oignons, Dédé (très original comme surnom celui-là) ne peut pas passer inaperçu sur un parquet. Surtout quand il est entouré de Richaun Holmes ou de Jabari Parker… parce que oui, quand il n’est pas censé être en confinement du côté de Chicago, Jabari est aux Kings. Pour le moment, on doit encore se faire à la nouvelle mais en avril, De’Aaron Fox profitait du confinement pour se couper les cheveux. Un choc même pour les plus avertis que la franchise se devait de partager avec nous pour ne pas trop être choqué en le découvrant à Orlando.

C’est donc sans ses petites dreadlocks que Fox continuera sa carrière en Californie. On ne sait pas pour combien de temps les Kings vont rester à Disney World cet été mais à la fin de cette saison atypique, Foxie aura conclu sa troisième pige dans la Grande Ligue. Le moment pour lui d’être éligible à une prolongation de son contrat rookie, avec l’option Designated Player, ce qui permettrait à Sacramento de faire courir son contrat pendant cinq saisons de plus, jusqu’en 2026. Malin (n’est-ce pas les Wolves), De’Aaron montre déjà son attachement à sa ville d’adoption dès maintenant. Il a voulu être clair lors de son entretien téléphonique pour James Ham de NBC Sports :

« C’est du pareil au même, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup à dire à ce sujet. Je me vois être ici. Je veux être ici. Evidemment, vous savez que nous voulons gagner et dès maintenant. L’année dernière, on était bien parti. Cette année, nous sommes un peu dans la même position pour essayer de faire les Playoffs. C’est ce que nous voulons tous pour ensuite continuer à progresser. »

Les Kings voient Fox comme l’avenir de la franchise et on les comprend. Ils désirent baser leur futur autour de lui et des autres pépites de l’effectif. Même s’ils sont passés bêtement à côté de Doncic, la voie qui s’ouvre à eux a l’air des plus sympathiques. Avec des moyennes avoisinant les 20 points et 7 assists par match, le meneur, pur produit de Kentucky, pourrait toucher le pactole. Cependant, la pandémie aura vraisemblablement un impact financier sur la Ligue et sur le salary cap. Niveau salaire, il faudra peut-être faire des concessions pour tout le monde mais quoi qu’il en soit, De’Aaron Fox veut voir comment les choses évolueront à Sactown.

Un renard en Californie, il va falloir s’y habituer parce que Fox n’a pas l’intention de bouger. Des déclarations qui font du bien à une franchise qui court toujours après sa première qualification en Playoffs depuis 14 ans. Avec DAF, ils devraient y arriver un peu plus vite. On parle du joueur le plus rapide du circuit quand même…

