Devin Booker nouvelle lubie des Knicks : le fit serait parfait avec KD et Zion…

Devin Booker est la nouvelle lubie des dirigeants des Knicks. Apparemment, l’oncle de la belle-soeur d’un ami proche de son cousin est fan de New York. C’est une bonne raison de croire à Bookie dans les rues de Manhattan !

Imaginez deux secondes un cinq majeur avec Kyrie à la mène, Devin Booker en poste 2, KD à l’aile, Zion ailier-fort et un bâton sauteur comme Mitchell Robinson pour protéger la peinture, tout ça dans la ville qui ne dort jamais, chez les Knicks… eh bien c’est que vous, vous êtes en train de dormir et de bien rêver. Si toutes les rumeurs sur nos amis du 4 Pennsylvania Plaza se concrétisaient, le All-Star Game aurait lieu tous les soirs au MSG. En ce moment, on est plutôt sur des matchs de cinquième division roumaine que sur des matchs des étoiles. Ceci étant, aujourd’hui c’est le franchise player des Suns qui est annoncé du côté de New York. Grand fan de Leon Rose, président des Knicks depuis le mois de mars et son ancien agent, Devin pourrait vouloir se poser dans la Big Apple selon une rumeur lancée par Marc Berman du New York Post. Avoir Dennis Smith Jr. à ses côtés pour aller arracher des titres c’est sûr que ça donne envie de venir !

« Je pense qu’il va faire quelque chose d’incroyable. C’est un des gars les plus authentiques que je connaisse. Un des gars les plus honnêtes que je connaisse. Je suis donc heureux pour lui dans son nouveau poste. Je pense que les Knicks sont vraiment entre de bonnes mains, » avait déclaré Booker à propos de Rose après sa nomination.

Après des rumeurs sur un gros chat du nom de Towns qui aurait pu venir grâce à son amitié pour ce bon Leon, maintenant c’est son super pote qui fait la une. Pour KAT, ça paraît compliqué, surtout si Thibodeau devient le prochain coach des Knickerbockers. Si vous ne croyez à Booker au Garden c’est que vous ne connaissez pas les magnifiques assets qui peuvent être proposés. Au menu, un échange Kenny Wooten, Theo Pinson, Ignas la vinasse, Kevin Knox II et peut-être le III selon les disponibilités de saison contre Bookito, normalement si les hauts placés des Suns ne sont pas fous, ça passe ! Les signatures de KD, Kyrie, Randle, Taj Gibson et la Draft de Zion Barrett et Brazdeikis doivent donner envie à d’autres All-Stars de venir dans une équipe qui joue le titre. Rose a annoncé qu’il voulait améliorer l’effectif à sa disposition par tous les moyens possibles et imaginables… purée, il va falloir se salir les mains. Prochaine rumeur, MJ de retour en NBA chez les Knicks ! Vous l’avez en exclusivité sur TrashTalk, c’est cadeau.

Les Knicks c’est un peu ce pote qui nous dit qu’il était trop doué au basket quand il était jeune et qui maintenant se claque en faisant un HORSE avec des amis le week-end. Si Booker signe aux Knicks, c’est que ce pote va peut-être finir en NBA lui aussi ! Allez, on y croit… et si c’était vrai pour une fois.

Source texte : New York Post