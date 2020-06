Jabari Parker oublie le confinement pour aller taper un tennis : pile la chose à faire quand on a été testé positif au COVID-19

Mais que fait Jabari Parker à jouer au tennis en plein Chicago ? Testé positif au coronavirus la semaine dernière, l’ailier-fort des Kings était en confinement du côté de sa ville natale. Mais peut-être qu’il n’aurait pas dû se retrouver à taper la petite balle jaune.

Testé positif au COVID-19, Jabari Parker avait indiqué qu’il s’était isolé à Chicago avec comme objectif de pouvoir rejoindre ses coéquipiers à temps pour la reprise à Orlando. Mais le joueur des Bucks des Bulls des Wizards des Hawks des Kings n’est pas le seul à être touché du côté de Sacramento. Buddy Hield et Alex Len ont eux aussi été testés positifs. Les trois coéquipiers sont évidemment soumis au protocole de la NBA et doivent respecter des règles de santé publique strictes en attendant de recevoir le feu vert d’un médecin pour reprendre le chemin de l’entraînement. Qui a bravé les interdictions pour aller taper un petit tennis dans le plus grand des calmes ? Coucou Jabari Parker. TMZ rapporte que le joueur a été aperçu en train de se prendre pour Novak Djokovic – peut-être pas le meilleur exemple – samedi du côté de Chicago. On ne sait pas s’il avait marqué ses balles avec un marqueur comme cela s’est fait un peu partout pour ne pas contaminer l’autre serveur mais il ne portait visiblement pas de masque.

Jabari Parker Out Playing Tennis Mask-less After COVID Announcement https://t.co/9AVLfAlx04 — TMZ (@TMZ) June 27, 2020

L’ancien de Milwaukee aurait aussi été vu dans un restaurant au cours des derniers jours. La franchise de Californie n’a pas tardé à réagir, affirmant à Jason Anderson du Sacramento Bee qu’elle allait lancer une enquête pour voir s’il avait enfreint le protocole de la NBA. Le principal intéressé s’est aussi expliqué sur cette partie de tennis à Ben Stinar de The Big Lead.

I just spoke to Jabari Parker and he has finished his in house quarantine. He was playing tennis in his home town of Chicago and was in complete social distance from anyone. https://t.co/voiZSX8hC3 — Ben Stinar (@BenStinar) June 27, 2020

« Je viens de parler à Jabari Parker et il a terminé sa période de quarantaine à la maison. Il jouait au tennis dans sa ville natale de Chicago en respectant les règles de distanciation sociale. »

Bonne nouvelle pour Jabari et les Kings, si ce dernier est totalement rétabli. Jusque-là, aucune info n’avait filtré sur sa possible guérison. Problème, cette partie de tennis n’était pas forcément autorisée. Les joueurs doivent notamment attendre d’être négatifs à deux tests successifs pour pouvoir être de nouveau autorisés à sortir et rien n’indique que c’était le cas de Parker. On espère simplement que l’ancien poto de Giannis n’a pas joué au con avec sa santé et celles des personnes autour de lui. Quand on voit la shitstorm qu’a dû traverser Rudy Gobert après son test positif et l’affaire des micros, l’ancien numéro 2 de Draft ferait mieux de ne pas trop la ramener, d’autant qu’il ne peut pas répondre avec les mêmes stats que Gobzilla sur le parquet. En tout cas chez les Parker passés en NBA, on a l’air de bien aimer le tennis… pas vrai, Tony ?

Bonne ou mauvaise nouvelle, on ne sait pas trop comment prendre cette information. On espère juste que l’ami Jabari est véritablement guéri de ce foutu virus et qu’il pourra revenir en forme pour entamer la reprise à Orlando, comme prévu.

