Buddy Hield, Alex Len et Jabari Parker testés positifs au COVID-19 : trois pour le prix d’un, le virus commence à faire des promos

Après Nikola Jokic, Malcolm Brogdon et deux joueurs de l’effectif des Suns dont l’identité n’a pas été dévoilée, le nombre de cas positifs augmente à un mois de la reprise à Orlando. De nouveaux noms ont été révélés dans la nuit, et direction la Californie cette fois-ci.

Trois joueurs des Sacramento Kings viennent ainsi d’être testés positifs au COVID-19. Il s’agit d’Alex Len, Jabari Parker et de Buddy Hield, et tout cela commence à devenir très inquiétant. On avait d’ailleurs presque oublié que Jabari Parker était un joueur des Kings, merci pour le rappel. Les deux anciens des Hawks ont immédiatement réagi en confirmant cette annonce sur leurs réseaux. Le pivot et l’ailier ont été mis en quarantaine mais espèrent obtenir le plus vite possible le feu vert du staff médical pour rejoindre leurs partenaires.

“Il y a plusieurs jours, j’ai été testé positif au Covid-19 et je me suis immédiatement isolé à Chicago où je demeure. Je progresse dans ma récupération et je me sens bien. J’espère pouvoir rejoindre mes coéquipiers à Orlando pour la reprise de la saison NBA. » – Jabari Parker

“Je veux remercier les Sacramento Kings pour leur grand soin et la NBA pour avoir mis en place des protocoles pour me permettre de m’en rendre compte assez tôt. Je suis immédiatement entré en isolement et j’ai hâte de recevoir le feu vert pour rejoindre mes coéquipiers dans notre course pour atteindre les Playoffs.” – Alex Len



Pas d’annonce côté Buddy Hield. Mais c’est Shams Charania et Sam Amick qui nous révèlent le test positif de l’arrière from Bahamas.

Kings guard Buddy Hield has tested positive for coronavirus, sources tell me and @sam_amick. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2020

Si les trois covidés peuvent encore espérer être de retour pour la reprise à Orlando, on leur souhaite pour l’instant de garder la forme et de se débarrasser de cette foutue tique qui ne cesse de nous emmerder depuis bientôt six mois. Trois nouveaux cas qui représentent un coup dur pour les Kings et qui inquiètent à une semaine du début des camps d’entraînement. On se souvient notamment que le joueur originaire des Bahamas avait disputé une rencontre de Skinz League, tout comme – entre autres – l’ami Trae Young.

On espère juste que l’organisation de cet événement n’a pas tourné à une contamination de masse version Adria Tour, coucou Niko, et on souhaite en tout cas bon courage à nos trois mousquetaires en espérant les revoir en forme pour la reprise…

Source texte : ESPN/ Shams Charania, Sam Amick