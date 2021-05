Tyrese Haliburton s’est blessé contre Dallas : le genou gauche est touché, nos doigts sont tous croisés

Une nuit bien sombre en NBA avec plusieurs joueurs touchés et obligés de sortir. On avait déjà parlé du duo des Celtics dans un papier précédent mais c’est désormais au tour de Tyrese Haliburton de rejoindre les vestiaires avec la mine des mauvais jours. Les images ne rassurent pas…

Cela fait plusieurs fois cette saison qu’on doit écrire un papier en mode grosse sueur suite à la sortie sur blessure d’un joueur. Rappelez-vous Jamal Murray, LaMelo Ball, Anthony Davis ou encore LeBron James. Cette fois, c’est au tour de Tyrese Haliburton de nous faire une frayeur avec un genou qui a fait un move imprévu alors qu’on jouait le milieu du troisième quart-temps entre les Kings et les Mavs. Sur une remontée de balle en transition, le meneur enchaîne un dribble dans le dos et puis sa jambe semble se planter sur son appui suivant. Le joueur s’écroule immédiatement avant de ramper sur le côté pour recevoir des soins. Il sortira du terrain avec deux membres du staff pour le soutenir. S’il est dur de se prononcer pour le moment, on devrait rapidement en savoir plus puisqu’une IRM est prévue pour ce lundi selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

MRI set for Monday morning on the left knee of Sacramento’s outstanding rookie guard Tyrese Haliburton, but there’s initial optimism he may have avoided a serious injury, sources tell ESPN. https://t.co/qJDqEahPr5 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 3, 2021

La bonne nouvelle, c’est qu’il semble y avoir de l’optimisme dans le camp des Kings quant à la gravité de la blessure du combo guard. Un avis ensuite confirmé par Jason Jones qui suit Sacramento pour The Athletic, lequel a pu discuter avec Luke Walton après la rencontre.

Luke Walton said Tyrese Haliburton will get an MRI on Monday and the team is "hopeful" there is nothing serious with his left knee. Walton said Haliburton was in good spirits and happy for his teammates getting the win. — Jason Jones (@mr_jasonjones) May 3, 2021

S’agit-il d’une hyper extension du genou ? Ce serait un moindre mal vu la zone concernée. Le plus inquiétant c’est qu’il se fait mal tout seul et c’est rarement bon… Peut-il encore finir la saison alors qu’il ne reste que huit matchs et que Sacramento n’a plus aucun objectif à jouer ? On imagine que le board ne prendra pas le moindre risque quant à la santé de son rookie star mais on préfère le savoir au repos plutôt que sur une civière, alors on va garder nos oreilles grandes ouvertes lundi après-midi lorsque les updates vont tomber. La course au Rookie de l’Année vient sans doute de perdre un de ses meilleurs représentants. Véritable révélation de la dernière cuvée, l’ancien d’Iowa State était une vraie bouffée d’air frais pour quiconque suit le basket. Gros QI, l’insouciance de son âge mais la sérénité d’un vétéran sur le parquet. Typiquement le genre de joueur que t’as envie de mater toutes les nuits. La belle victoire des Kings sur le parquet des Mavs va vite passer au second plan car les pensées californiennes sont toutes adressées à une seule et même personne. On vous laisse deviner qui.

Tyrese Haliburton est sorti sur blessure contre Dallas et on n’a pas aimé voir ce genre d’images. Beaucoup de courage envoyé au rookie et on espère le revoir vite en short pour nous vendre du rêve. Comme d’habitude quoi.

Source texte : ESPN / The Athletic