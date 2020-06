Paul George est « extrêmement confiant » sur les chances de titre des Clippers : les grosses déclas sont de retour, ça sent bon la reprise !

Alors qu’on se rapproche de plus en plus d’une reprise de la saison 2019-20, les belles déclarations reprennent également de plus belle, et c’est tant mieux, car ça fait du bien de parler balle orange. Récemment, c’est Paul George qui s’est exprimé sur les chances de titre de ses Clippers. Et il annonce la couleur.

Quand la NBA a décidé de suspendre sa saison le 11 mars dernier, les Clippers étaient l’une des équipes les plus en forme de la Ligue. Soufflant le chaud et le froid durant la régulière, les hommes de Doc Rivers étaient véritablement lancés, eux qui jouaient leur meilleur basket depuis le début de la campagne 2019-20. En bonne santé, avec un effectif XXL au complet et sur la même longueur d’onde, Kawhi Leonard et ses coéquipiers marchaient sur la concurrence. Si l’on excepte une défaite lors du derby de Los Angeles face aux Lakers, les Clippers avaient remporté l’ensemble de leurs rencontres entre le 24 février et le 10 mars, avec notamment deux taules infligées aux Nuggets et aux Rockets. En attaque comme en défense, c’était impressionnant à voir. Les Angelinos ont donc été particulièrement coupés dans leur élan par l’arrivée du COVID en NBA mais dans le même temps, ils ont de quoi être confiants aujourd’hui alors que la reprise est quasiment actée. Interrogé par Adrian Wojnarowski d’ESPN il y a quelques jours, Paul George a répondu à plusieurs questions provenant du Woj, dont une concernant les chances de titre de son équipe. Paulo est-il confiant ?

« Je suis extrêmement confiant. On a l’effectif, le coach, le propriétaire, la ville. Je suis extrêmement confiant par rapport à nos capacités. D’un point de vue personnel, physiquement, je me sens très bien. Je suis en bonne santé, à 100%. L’équipe aussi se sent de mieux en mieux physiquement. Nous avons un ADN de champion à tous les niveaux, dans le coaching staff, chez les joueurs, dans le vestiaire. Nous savons ce qu’il faut faire pour gagner, et nous sommes excités à l’idée d’y retourner. »

Incontestablement, les Clippers feront partie des grands favoris pour le titre, surtout si Paul George est autant en forme qu’il ne le dit, lui qui a connu une campagne un peu compliquée à cause de différents bobos. Sur le papier, on a peut-être l’équipe la plus complète de la NBA, une équipe qui semble capable de s’adapter à n’importe quel challenge et de dominer véritablement des deux côtés du terrain. On a eu un aperçu lors des trois semaines ayant précédé la suspension de la saison, et il n’y a pas de raison que les Clippers ne puissent pas reprendre leur marche en avant, même si tout est chamboulé bien évidemment. La fin de saison 2019-20 sera spéciale pour tout le monde, et il faudra essayer de s’habituer au mieux aux nouvelles conditions de jeu pour espérer aller loin. On risque d’avoir des surprises, mais Paulo, Kawhi et les autres débarqueront à Disney avec la ferme intention d’aller au bout.

Paul George semble très chaud pour la reprise, et nous aussi bien évidemment. Maintenant que le plan de reprise est fixé et en attente de validation, on commence tous à y voir plus clair (ou pas d’ailleurs vu le bordel qui entoure le tournoi play-in), et PG-13 n’a qu’une seule cible dans sa ligne de mire : le titre NBA.

Source texte : ESPN