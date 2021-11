Nicolas Batum passe à son tour par la case protocole COVID : dix jours dans un SAS, la dinde de Thanksgiving se dégustera solo

On s’en serait bien passé côté Clippers et clan Batum, mais malheureusement la vie est ainsi faite depuis bientôt deux ans. Dix jours d’isolement pour Nicolas Batum, entré hier dans le protocole COVID et qui devra donc regarder à la télé les copains s’écharper avec les Mavs, les Pistons, les Warriors, les Pels et probablement les Kings.

Pas une catastrophe, mais ça fait chier quand même, mon dieu qu’ils sont vulgaires. Auteur d’un bon début de saison avec les Clippers, en entente cordiale avec son shoot et ses responsabilités à Los Angeles, Nicolas Batum voit donc sa dynamique brisée par le FC COVID et ses restrictions obligatoires. Shams Charania a ses entrées au Ministère de la Santé et a tweeté la breaking hier en soirée, peu après qu’on ai eu la chance de profiter de la présence d’Amir Coffey dans le starting five de Tyronn Lue.

Sources: Clippers‘ Nicolas Batum is expected to miss at least 10 days due to health and safety protocols. Batum entered protocols and missed a win over Dallas today, which moved the Clippers to 10-7 on the season. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2021

Pas la mer à boire donc, pour un groupe qui a récupéré il y a peu les restes de Serge Ibaka, mais une absence qui sera préjudiciable pour les Clippers tant Nicolas Batum est cette saison encore un rouage essentiel de son équipe. Emmanuel Moire faisait de toi son essentiel, Nico s’est rendu essentiel, vive les huiles essentielles, ce paragraphe part en cacahuètes donc revenons à nos moutons : l’absence de Nico pour dix jours et un T-Lue qui devra puiser un peu dans ses rotations pour deux gros matchs (Warriors et Mavs) et trois amicaux face aux Pels, aux Pistons et aux Kings. Pas le premier ni le dernier à passer par la case protocole mais un bien mauvais bail puisque le Nic ne pourra probablement rien faire d’autre que mater la télé-réalité à la maison, merde, peut-être bien la pire des nouvelles.

Dix jours pour se retaper, même pas en fait car il est déjà en forme, plutôt dix jours pour réussir à ne pas s’emmerder et revenir en forme pour aborder le run pre-Christmas, celui où l’on envoie de belles lettres au Père-Noël. Nico lui a déjà envoyé la sienne, et en tête de liste empêcher les postillons étrangers de pénétrer son cercle d’intimité. Allez Nico, patience et reviens-nous vite !