La NBA va limiter les affrontements intra-Conférence en pré-saison : on se contentera amplement d’un Lakers – Bucks

Comme prévu, chaque équipe disputera trois matchs amicaux avant d’attaquer les choses sérieuses à partir du 30 juillet. On ne connaît pas encore le calendrier exact de cette pré-saison un peu spéciale, mais de premiers indices ont commencé à fuiter.

Dans trois jours, les premières franchises commenceront à arriver dans leur nouveau camp de base à Orlando. Du 7 juillet au 9 juillet, les majordomes de Disney World seront tout affairés pour commencer à accueillir leurs hôtes avant que ces derniers ne respectent une mise en quarantaine obligatoire. Une fois cette étape passée, ce sera le début des training camps au sein de la bulle. Pour avoir une image plus précise, les premiers entraînements devraient attaquer le 9 juillet avec deux semaines de préparation chacun dans son coin avant le début des scrimmages ou matchs amicaux qui sont censés permettre à chacun de retrouver le rythme avant le début de la vraie reprise à partir du 30 juillet prochain avec un Pelicans – Jazz suivi d’un Clippers – Lakers bien alléchant en première soirée de ces seeding games. Même si on ne connaît pas encore le programme exact de chaque équipe avant les huit derniers matchs de régulière prévus à la fin du mois, Adrian Wojnarowski d’ESPN a déjà réussi à arracher quelques infos sur cette pré-saison en plein mois de juillet.

NBA teams in Orlando will scrimmage against a team in opposite conference or an unlikely first-round playoff opponent in same conference, league tells teams in a memo. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 4, 2020

Ainsi, pas de gros derby ou de classiques de Conférence en pré-saison, Adam Silver préfère garder ses belles affiches pour les matchs qui comptent. On apprend quand même que chaque équipe aura trois matchs pour se préparer, a priori contre des équipes issues de l’autre Conférence. Lorsque cela ne sera pas possible, la NBA a prévu de privilégier des affiches qui sont peu susceptibles d’être retrouvées au premier tour des Playoffs. On ne donne pas d’information à un futur adversaire direct, bien vu ! Pour limiter les risques de propagation du virus, chaque équipe devrait probablement affronter des adversaires résidant dans son hôtel. On rappelle que la Ligue a déjà réparti les 22 participants en trois hôtels, le 5 étoiles étant pour les quatre premiers de chaque Conférence, le Première Classe pour les équipes membres du Top 8 de leur partie de tableau et l’auberge de jeunesse pour ceux qui ont déjà eu la chance d’être invités en Floride. Dans un tel cas de figure, les Bucks devraient affronter les Lakers, les Clippers, les Nuggets ou le Jazz alors que ce dernier croisera la route de Milwaukee mais aussi de Miami, Boston ou Toronto. Concernant l’hôtel des cancres, les programmateurs devront faire des choix alors que les équipes sont susceptibles de se retrouver face-à-face lors du tournoi play-in.

Le calendrier définitif ne devrait pas tarder à tomber et on guettera ça avec impatience. Car au bout de quatre mois sans basket, on est même prêts à se jeter sur un Wizards – Suns de pré-saison diffusé en différé s’il le faut. Mais si en plus on peut voir une potentielle preview des prochaines Finales, on ne dit pas non.

Source texte : ESPN