Un sujet tourne en boucle en ce moment dans l’Utah et il concerne l’entente entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell depuis l’affaire du coronavirus. Apparemment, c’est loin d’être encore le grand amour entre les deux All-Stars mais ils sont évidemment tournés vers un objectif commun : le titre !

Promis, c’est la dernière fois qu’on entend parler de la relation de Rudy Gobert avec Donovan Mitchell… jusqu’à la prochaine fois. Testé positivement au COVID-19 après son pivot, Spida lui en a énormément voulu au point de vouloir couper les ponts pendant plusieurs jours au début du confinement. Grosse ambiance chez les Mormons. Mais le feuilleton semble bel et bien fini. Du sel a coulé au fond du lac et Mitchell a récemment indiqué que tout allait bien entre les deux vedettes de Salt Lake City. Que ce soit du côté de Dodo ou de Rudy, les regards sont désormais tournés vers cette reprise et cette fin de saison à Orlando. Les morceaux ne sont pas encore totalement recollés mais les deux All-Stars partagent la même ambition. Emmener le Jazz le plus loin possible en Floride. C’est en tout cas ce que pense le pivot français au micro de Tony Jones de The Athletic.

Rudy Gobert on his relationship with Donovan Mitchell: it’s never going to be perfect. But as long as we respect one another and share the same goals, that’s what matters — Tony Jones (@Tjonesonthenba) July 3, 2020

« Ce ne sera jamais parfait. Mais tant que nous nous respectons l’un et l’autre et que nous partageons les mêmes objectifs, c’est ce qui importe. »

Personne n’a oublié cette image du tricolore touchant tous les micros délibérément en sortie de conférence de presse juste avant la suspension de la saison. La foudre médiatique et la honte publique se sont abattues sur Gobzilla. Si Gobert a gardé quelques séquelles du virus notamment au niveau de l’odorat, le double DPOY a reçu énormément de critiques et l’expérience n’a pas été facile à vivre, comme il le rapporte pour ESPN.

« Évidemment, quand le monde entier vous juge ou vous menace ou vous envoie des énergies négatives, ce n’est pas facile à vivre en tant qu’être humain. Mais, en même temps, les gens ne font que vous juger sur la perception qu’ils ont et cette perception peut venir d’une photo, d’une vidéo ou d’une interview ou encore d’une action. Les gens ne te connaissent pas vraiment. »

Et Rudy sera bien prêt pour Orlando. S’il a profité du confinement pour se lancer dans le stream sur Twitch ou nous montrer ses talents de cuisinier, Gobert a énormément à jouer sur cette fin de saison. Son contrat arrive à expiration la saison prochaine et il s’agirait de se montrer à son avantage, car l’objectif pour le Jazz serait de trouver un accord dès la prochaine intersaison. En tout cas, la reprise de la NBA est un parfait moyen de se vider l’esprit, après tout ce qu’a traversé le natif de Saint-Quentin.

« Beaucoup de choses se passent et ça a été tout un long processus, mais je suis heureux maintenant que je me trouve mieux et je suis heureux de retrouver la joie de jouer au basket-ball avec mon équipe et le retour de la compétition. Je suis prêt à essayer de remporter le titre. C’est le but. Pour être honnête, après tout ce que nous avons vécu, en tant qu’équipe et en tant qu’êtres humains, ce serait un formidable comeback. »

On va enfin pouvoir parler parquets au Jazz ! Alors on met cette petite brouille de côté et on se concentre sur la reprise…

