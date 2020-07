Lionel Hollins et Jeff Bzdelik ne verront pas Orlando : qui tiendra la plaquette du coach aux Lakers et aux Pelicans ?

Les joueurs ne seront pas les seuls absents à Disney, plusieurs membres dans les différents staffs devraient aussi manquer à l’appel. Lionel Hollins, assistant aux Lakers, et Jeff Bzdelik, adjoint aux Pelicans, resteront à la maison. Ils garderont évidemment le contact à distance avec leurs franchises respectives.

Du côté d’Orlando, les papys de la NBA feront de la résistance. Pas de Vince Carter, considéré comme un arrière grand-père chez les joueurs. La question d’interdire l’accès la bulle aux petits vieux s’est longtemps posée. Mais pas d’inquiétude, Pop de San Antonio ou Mike de Houston feront leurs valises direction la Floride. Toutefois, plusieurs assistants devraient quand même manquer à l’appel, d’après les informations d’ESPN. Notamment chez les Lakers et les Pelicans. Côté Cité des Anges, Lionel Hollins ne sera pas du vol pour Orlando. Tonton Jason devrait réussir à tenir la boutique derrière Frank Vogel. Néanmoins, l’ancien coach des Grizzlies et Nets sera présent à distance avec le coaching staff. Dans la team de Zion, Jeff Bzdelik (à vos souhaits) n’accompagnera pas Williamson and co pour tenir la plaquette de Coach Gentry.

Âgés respectivement de 66 et de 67 ans, Hollins et Bzdelik étaient des sujets à risque. Dans les deux franchises, on a donc choisi de jouer la carte de la précaution. Si chez les Pelicans, aucun forfait n’était à signaler avant celui-ci. Chez les Lakers, c’est déjà le deuxième forfait après celui d’Avery Bradley pour raisons familiales. Dwight Howard est encore hésitant sur sa venue dans la ville qui l’a vu éclore dans cette Ligue. Mais à la Nouvelle-Orléans, le cas d’Alvin Gentry est assez préoccupant. Aucune décision n’a encore été prise pour le coach de 65 ans. ESPN affirme que la franchise travaille activement avec la NBA pour essayer d’élaborer un plan favorable à la venue de Gentry, qui s’est montré très motivé pour se rendre en Floride. Les 22 franchises devront soumettre à la Ligue cette semaine, une liste avec les noms des personnes qui accompagneront les équipes en Floride. Et il ne va pas falloir traîner car tout le monde s’envolera direction la Floride à partir du 7 juillet.

On s’attendait à ne pas voir tous les staffs au complet pour cette reprise. Bzdelik absent, Gentry possiblement aussi, on laissera le coaching à Zion côté Pelicans.

