Nike KD 13 USA : Dudu a encore un an pour se soigner avant les Jeux de Tokyo

A l’occasion du 4 juillet, les US célébraient hier leur fête nationale ou Independence Day. L’occasion pour la marque au Swoosh de nous combler avec plusieurs coloris de signature shoes dont les Nike KD 13 USA disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Après les Kyrie 6 et les PG 4, c’est donc au tour des Nike KD 13 de passer chez le designer pour un coloris 100% chauviniste signé l’Oncle Sam. Quoi de plus normal lorsqu’on parle d’un modèle spécial Fourth July ? Probablement imaginé pour les Jeux Olympiques de Tokyo auxquels Durantula souhaitait participer malgré sa blessure qui l’a forcé à tirer un trait sur la saison 2019-20 dans son intégralité, le coloris fera aussi l’affaire autour d’un bon barbecue sur le toit d’un gratte-ciel de Williamsburg. Car si la présence du double champion et MVP des Finales à Tokyo dans un an ne devrait pas poser de problème, il aura déjà dévoilé les KD 14 et un nouveau design qui va avec. De quoi rendre cette édition 2020 une sorte de collector finalement. Au programme ? Du classique et rien que du classique pour ne pas détourner l’attention du maillot de la bannière étoilée. Une semelle intégralement bleue, une languette rouge et une empeigne blanche au quadrillage très fin et une grosse virgule bicolore qui reste dans le ton du drapeau cainri évidemment. Seule la virgule intérieure qui offre un dégradé du bleu vers le rouge donne un peu de fantaisie à la paire qui devrait matcher de nombreux maillots de clubs si vous voulez vous prendre pour un serpent sur les planches de départementale le week-end.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike KD 9 USA, par définition.

On les imagine déjà à ses pieds : Draymond Green en hommage à son meilleur pote.

L'occasion parfaite pour les porter : si vous n'avez pas de barbecue, allez vous acheter un grec à déguster sur les quais, ça marche aussi.

On aime : le classique tant attendu tous les quatre ans.

On aime moins : il faudra exceptionnellement attendre un an de plus pour les JO, la lose !

Les Nike KD 13 USA sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 149,90 euros.

