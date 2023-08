Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Golden State Warriors !

Après une saison manquée – n’ayons pas peur des mots – avec une 6ème place en régulière et une sortie au deuxième tour des Playoffs contre les Lakers, les Warriors se présentent sous un nouveau jour pour cet exercice 2023-24. Jordan Poole a été envoyé aux Wizards et Chris Paul a débarqué dans la baie, le Big 3 Curry / Thompson / Green sera toujours à l’œuvre et pourra compter sur l’expérience de CP3 pour essayer de faire mieux que la saison passée. Les Dubs jouissent toujours d’une côte de popularité immense auprès de la NBA, en témoignent les 41 matchs diffusés en antenne nationale, soit la moitié de leurs rencontres.

# Plus long road-trip : 5. Road trip de 5 rencontre début février. Les Warriors joueront Grizzlies, Hawks, Nets, Sixers Pacers en déplacement entre le 1 et le 8 février.

# Plus longue session maison : 6. Le mois de novembre se jouera principalement au Chase Center pour les Warriors avec 6 réceptions entre le 11 et le 20 novembre. Au programme : Cavaliers, Wolves x2, OKC x2 et Rockets.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 41, c’est tout simplement le plus gros total de la Ligue.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 15.

# Matchs à horaires français pour les Warriors : 4. Pas beaucoup de matchs à des horaires français. Mettez votre réveil si vous voulez voir les Dubs à l’œuvre.

# Quelques affiches à retenir : les Warriors auront beaucoup de beaux rendez-vous cette saison. Commençons par le In-Season Tournament. Le premier match de cette nouveauté NBA se jouera le 3 novembre à OKC, s’en suivra une réception des Wolves le 14 novembre puis une autre des Spurs de Victor Wembanyama le 24, avant de finir la phase de poule le 28 novembre à Sacto. Pour les réjouissances du Christmas Day, les Warriors iront chez le champion en titre Denver. Un banger à ne louper sous aucun prétexte. La NBA Rivals Week qui se tiendra la semaine du 22 au 29 janvier proposera aussi deux très grosses affiches pour les Dubs, les deux à domicile :

Warriors-Kings, le 25 janvier 2024

Warriors-Lakers le 27 janvier 2024

Pour le MLK Day aussi, les Warriors seront sur le pont et affronteront les Tik-Tokeurs de Memphis le 15 janvier. Pour terminer parlons un peu retrouvailles. Draymond Green retrouvera Jordan Poole (et son papa) le 22 décembre dans la baie et le 27 février dans la capitale américaine. Etincelles ou poignées de main cordiales et clin d’œil d’hypocrites ? Rendez-vous est pris juste avant Noël !

Le calendrier complet des Golden State Warriors