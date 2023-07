Le début de saison 2022-23 chez les Warriors avait été particulièrement animé avec une (très) grosse altercation entre Draymond Green et Jordan Poole. Le vétéran avait carrément assené un coup-de-poing à son coéquipier lors d’un d’entraînement. Le père de Jordan Poole est revenu sur cet épisode sur Twitter en commentant un extrait d’interview où Green donne l’impression de justifier son geste. Ambiance…

Et c’est reparti pour un tour.

Alors que l’on pensait que cette histoire de coup-de-poing et de mauvaise ambiance à Golden State était derrière nous, on a droit à un nouvel épisode impliquant cette fois le papa de Jordan Poole, qui a répondu via Twitter à une déclaration de Draymond Green.

Dans un extrait du Pat Bev Podcast (qui sortira dans son intégralité dans la soirée), Draymond a tenté (maladroitement) de justifier son geste inqualifiable.

LETS TALK ABOUT IT!@Money23Green Episode 40 out TOMORROW 10 AM! pic.twitter.com/h3zTGXoxc9

— Pat Bev Pod (@PatBevPod) July 19, 2023

“Je ne frappe pas les gens sans raison. Le dialogue s’établit au fil du temps bien sûr, mais en général, je ne me mets pas dans cet état-là juste comme ça… aussi rapidement. Vous voyez ce que je veux dire : c’est une équipe. Il n’y a personne dans mon équipe qui peut me mettre dans cet état en un si court instant. Il y a des choses qu’on ne dit pas entre hommes.”

Difficile de suivre le vétéran des Warriors dans ces propos. D’une certaine façon, Jordan Poole l’avait bien cherché donc cette patate de forain n’était finalement pas si injustifiée ? La déclaration paraît lunaire et le sang du papa Poole n’a fait qu’un tour au moment de lui envoyer une réponse cinglante sur Twitter :

“Je suis convaincu que ce qu’il raconte sont de pures conneries. Jordan était son gars et il m’a évité toute la saison dernière. Il est soft comme une sal*pe et il n’a même pas présenté ses excuses ni à moi ni à ma femme. C’est un naze, et lui et moi, on peut se rencontrer quand il veut.”

Draymond Green n’a pas tardé à répondre :

“C’est trop mignon… c’est impossible de t’éviter pendant un an, champion. Je retrouvais ma famille dans la salle familiale après chaque match. Et arrête d’utiliser ce genre de mots, ils ne sont généralement pas bien perçus par les hommes.”

Sacrée ambiance donc entre les deux hommes.

Draymond Green responds to Jordan Poole’s father 👀 pic.twitter.com/7F4DMjAlXF

— Legion Hoops (@LegionHoops) July 19, 2023

Il faut dire que cette histoire a laissé énormément de traces quand on regarde la saison sportive des Warriors. Une 6e place un peu “moisie” en saison régulière puis une élimination face aux Lakers en demi-finale de conférence. En bref, quelque chose s’est cassé dans la mécanique des Dubs et Jordan Poole a été le premier fusible à sauter dès la fin de la saison avec un transfert à Washington. On se disait donc que ce dossier était clos, mais le départ de JP aux Wizards a plutôt libéré la parole des protagonistes.

On attend désormais la réponse de Jordan Poole…

Sources texte : Pat Bev Podcast, Twitter