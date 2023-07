Les Suns devraient avoir leur équipe de G League en 2024-25

Selon Shams Charania de The Athletic, Mat Ishbia – propriétaire des Suns – travaille à l’arrivée d’une équipe de G League à Phoenix pour la saison 2024-25. La franchise de l’Arizona est la seule à n’avoir, pour le moment, aucune équipe affiliée à la ligue mineure. Dans le même temps, Phoenix poursuit sa stratégie de développement.

Mat Ishbia continue son chantier dans l’Arizona. Après avoir repris la franchise des Suns il y a moins de six mois, le nouveau propriétaire n’a qu’une obsession : remporter le titre NBA au plus vite. Pour ce faire, Ishbia n’a pas hésité à prendre des risques en se montrant agressif sur le marché. De l’arrivée de Kevin Durant en février au remplacement immédiat de Monty Williams après l’échec en Playoffs, Ishbia – si vous nous le permettez – “n’a pas le temps de niaiser”. La récente arrivée de Bradley Beal dans la Valley confirme cette tendance offensive.

Mais dans la vie d’une franchise, il n’y a pas que les gros noms rutilants et les coups de chéquier. Il faut aussi penser au développement de sa marque et de son institution. Mat Ishbia l’a bien compris et en ce sens, le nouveau propriétaire a récemment communiqué sur l’arrivée d’une équipe de G League affiliée aux Suns :

“Amener une équipe de G League dans la Valley a été une priorité pour nous, et je suis ravi que nous ayons enclenché le processus pour avoir une équipe à Phoenix dès la saison 2024-25.”

La G League, antichambre de la NBA, a de nombreuses vertus, notamment celle de développer de jeunes pépites mais aussi la possibilité pour la franchise affiliée de toucher de plus près les fans.

“Non seulement cela nous permettra de développer de jeunes joueurs et de leur inculquer la culture de la gagne que nous cultivons, mais ce sera aussi l’occasion d’étendre notre portée et d’entrer en contact avec encore plus de fans de basket-ball dans toute la région. Cet investissement renforce notre lien avec la communauté et continue à faire de Phoenix l’épicentre du basket-ball.” – Mat Ishbia

Par le passé, les Suns étaient affiliés à une équipe évoluant en G League, les Northern Arizona Suns, équipe qui avait été par la suite revendue aux Pistons en 2020 par l’ancien propriétaire Robert Sarver.

The Phoenix Suns are working toward launching a new G League team as soon as the 2024-25 season, meaning all 30 NBA organizations will have G League affiliates.

Story at @TheAthletic, including statement from owner Mat Ishbia: https://t.co/h07J1KRREv

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 19, 2023

Pour encore accentuer leur capacité de développement et de rayonnement, les Suns ont également conclu un accord avec le diffuseur Gray Television qui permettra aux habitants de l’Arizona de regarder GRATUITEMENT (en streaming) tous les matchs des Suns et du Mercury (équipe WNBA). Un véritable tour de force de la part du proprio qui touchera, de ce fait, pas moins de 2,8 millions de foyers américains.

Bref, le développement des Suns se poursuit et Mat Ishbia compte bien faire de la Valley, “l’épicentre” du basket américain. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le nouveau propriétaire s’en donne les moyens.

___________

Sources texte : Shams Charania (The Athletic), Arizona Sports