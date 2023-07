C’était plus ou moins attendu depuis son arrivée à Oklahoma City et c’est désormais officiel : Rudy Gay a été coupé par le Thunder.

Rudy Gay n’aura pas passé beaucoup de temps dans l’Oklahoma. Arrivé il y a moins de dix jours dans le cadre d’un transfert avec les Atlanta Hawks, il vient d’être coupé par le Thunder, annonce l’insider de The Athletic Shams Charania. Le joueur de 37 ans ne rentrait visiblement pas dans les plans de l’entraîneur Mark Daigneault (tout juste prolongé), qui continue de miser sur son young core talentueux.

Pour OKC, cette transaction permet à l’équipe de signer l’ailier australien de 26 ans Jack White, qui va prendre la place de Rudy Gay dans l’effectif.

The Oklahoma City Thunder have waived Rudy Gay, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 20, 2023

Le vétéran connaît donc un été bien mouvementé : envoyé à Atlanta dans le cadre du trade de John Collins il y a presque un mois, il n’a pas passé beaucoup de temps chez les Hawks, qui l’ont rapidement transféré à OKC en l’échange de Patty Mills. Libéré par le Thunder, il se retrouve désormais sans franchise et libre de signer n’importe où.

Mais qui voudra de Rudy Gay dans son équipe la saison prochaine ? Son expérience pourrait être utile dans une équipe jeune en pleine progression, mais pas sûr qu’il ait encore beaucoup à apporter d’un point de vue basket. Au sortir d’une saison à 5,2 points, 2,9 rebonds et 1 assist à 38% au tir en 14,6 minutes de moyenne avec le Jazz, son avenir en NBA est assez incertain. Difficile de se projeter, mais on pourrait se diriger vers une fin de carrière dans l’anonymat s’il ne retrouvait pas une équipe pour la saison prochaine.

Source texte : The Athletic, The Oklahoman