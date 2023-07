Mark Daigneault prolongé par le Thunder

Petite signature au bas du papier, et c’est réglé. Selon Adrian Wojnarowski et ESPN, le Thunder et Mark Daigneault se sont mis d’accord pour poursuivre l’aventure ensemble. Pas de grande surprise, mais cette nouvelle peut rendre les fans d’Oklahoma City enthousiastes : le bon boulot effectué par leur coach n’est pas prêt de s’arrêter.

Depuis 2020 et la nomination de Mark Daigneault à la tête d’un Thunder en reconstruction, le ciel n’a jamais été aussi parsemé d’éclaircies dans l’Oklahoma. Certes, les saisons sous sa direction tactique n’ont pas été ponctuées d’un grand succès, mais le projet sportif va dans le bon sens. On peut d’ailleurs d’ores-et-déjà le créditer de belles réussites, comme celle du développement de Shai Gilgeous-Alexander, mais aussi l’accumulation de choix de Draft ayant déjà révélé leur efficacité sur le terrain, Josh Giddey, Luguentz Dort et Jalen Williams en tête. Sans même évoquer Chet Holmgren, phénomène n’ayant pas encore foulé un parquet NBA de manière officielle, ce pan du travail de Daigneault au Thunder est une réussite.

Oklahoma City Thunder coach Mark Daigneault has signed a contract extension, team says.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 19, 2023

Sur le plan des résultats, les Éclairs commencent doucement à remonter la pente. Participants au Play-in cette saison, ils sont passés à peu de choses d’une place en Playoffs. Il faudra attendre, mais sur le terrain, le feeling est bon. Le groupe jeune a “appris” avec lui et lui accorde donc une totale confiance. Cette extension est donc plutôt naturelle, bien que le vrai défi, celui de faire de cette équipe une machine à gagner, commence maintenant.

L’objectif ? Placer Oklahoma City sur la carte, puis engranger de l’expérience avec ce groupe jusqu’à ce qu’il soit prêt pour la lutte dans la cour des très grands. Les Nuggets, les Warriors en sont la preuve : gagner avec du matos maison, c’est possible et c’est même aujourd’hui un requis. L’avantage de Daigneault ? En plus d’un solide coeur, son groupe pourra être renforcé d’éléments extérieurs sympathiques. Le nombre encore grand de choix de Draft dans la banque du Thunder ne manquera pas d’intéresser du monde dans les années à venir, les possibilités d’ajustement de l’effectif sont donc nombreuses à court-terme.

Ah bah tiens, le Thunder qui prolonge Coach Daigneault en scred. Bon travail en développant les kids, le groupe vit bien et les joueurs l’apprécient. Attention : c’est maintenant que ça va commencer à être sérieux.

On lui espère une autre fin que celle de Brett Brown. https://t.co/IpzbH8xMEe

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 19, 2023

N’empêche qu’avec cette extension, la pression est désormais de son côté. Si Adrian Wojnarowski n’évoque pas de montant, on imagine que MD – deuxième au classement des votes pour le Coach de l’Année 2023, derrière Mike Brown – s’est vu gratifié d’une coquette somme. Et de tout l’enjeu qui va avec. On vous paye cher, soyez donc à la hauteur de notre confiance. En tout cas, pas de doute : l’exercice 2023-24 du Thunder risque bien d’être diablement intéressant à suivre.

Source : Adrian Wojnarowski