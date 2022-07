La Summer League, c’est déjà terminé pour Ousmane Dieng ! Le Français s’est blessé au poignet droit et il ne pourra plus jouer à Vegas. Selon les dernières infos en provenance d’OKC, la blessure ne le privera pas du camp d’entraînement.

C’est ce qui s’appelle être coupé dans son élan. Selon le média OKC Thunder Wire, Ousmane Dieng souffrirait d’une légère fracture du poignet droit. Une tuile qui prive le Français de la fin de la Summer League et c’est d’autant plus dommage quand on sait qu’il commençait à prendre ses marques au sein de la classe biberon du Thunder. En difficulté sur ses premières sorties, l’ailier a profité de la rencontre contre les Kings pour sortir la tête de l’eau et montrer un visage plus conquérant. Avec 12 points, 7 rebonds et 5/8 au tir, il a livré son meilleur match sous son nouvel uniforme.

⚡️ Ousmane. Dieng. 12 PTS / 7 REB / 1 AST / 1 STL @ousmane11_ et le @OKCThunder l’emportent 86-80 face aux Kings #NBA2K23SummerLeague pic.twitter.com/zG4bntjaVf — NBA France (@NBAFRANCE) July 14, 2022

On espérait voir cette éclaircie se poursuivre dans le ciel de Vegas mais cette blessure va donc empêcher Dieng de confirmer. Un bobo embêtant mais pas trop grave pour la pépite tricolore qui ne devrait, toujours selon le média local, pas privé le pick numéro 11 de la Draft 2022 de la reprise de l’entraînement à OKC. Ousmane Dieng aura donc tout le camp et les matchs de présaison pour marquer des points auprès de son staff et se préparer en douceur pour la reprise de la saison en octobre. Le talent est là, il y a du boulot pour gommer des choses ou en améliorer d’autres mais le jeunot a le temps avec lui et surtout la confiance de celui qui l’a drafté, Sam Presti. Interrogé récemment par Nick Crain du magazine Forbes, le célèbre GM a dit tout le bien qu’il pensait du joueur français.

« Il a juste un très bon feeling. Il est gracieux avec le ballon. Il peut faire des choses physiquement, que la plupart des gars de sa taille ne peuvent pas faire. Il peut jouer en sortie du dribble avec cette taille, ce qui est vraiment unique. Il a un très bon feeling avec le ballon dans ses mains. »

Des mots sympa de la part du boss et il avait aussi allié les actes à la parole en envoyant trois premiers tours de draft (protégés) aux Knicks pour récupérer le pick 11 et le sélectionner. La prochaine mission de notre pépite tricolore sera donc de rendre la confiance à son GM en brillant sur le terrain. On ne demande que ça.

On ne verra plus Ousmane Dieng en Summer League ! Le Français s’est blessé au poignet droit et on devrait, sauf surprise, le retrouver à 100% pour le camp d’entraînement du Thunder.

Source texte : Forbes / OKC Thunder Wire