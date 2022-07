« Allez, viens, c’est bientôt la fin de ce monde qui n’entend rien. Allez, viens sonner le tocsin, fais valser leurs vieux discours. Viens danser, c’est notre tour ». Eh oui, c’est bientôt la fin de cette édition 2022 de la Summer League de Las Vegas. Ce soir est l’avant-dernière journée (soirée du coup) de compète. Au programme ? Neuf matchs, la dernière chance de se montrer pour certains.

Le programme du soir : 21h : Cavaliers – Hawks

22h : Pistons – Magic

23h : Wolves – Hornets

0h : Spurs – Grizzlies

1h : Sixers – Bulls

2h : Celtics – Nets

3h : Kings – Rockets

4h : Mavericks – Lakers

5h : Clippers – Heat Trois affrontements avant l’heure du crime : Cavaliers – Hawks, Pistons – Magic et Wolves – Hornets. Dans ce panel, aucune équipe n’est au-dessus du bilan de deux victoires et deux défaites. Boarf, personne ne regarde la Summer League pour suivre les équipes qui gagnent. Il nous faut simplement trouver quelques joueurs « darlings » pour correctement vendre ces rencontres. Dans le genre ? Dans le genre Joel Ayayi. Le Français reste sur une performance très complète à 7 points à 3/6 au tir, 11 rebonds, 5 assists, 2 interceptions et 1 block. Dans moins de trois heures, ses Hawks rencontreront les Cavaliers de… Ochai Agbaji. Après un vieux 4/16 au tir, le 14e choix de la dernière draft doit reverrouiller la mire. Surtout qu’il a déjà 22 ans, et que comme lors de son match face aux Hornets (24 points à 7/13 au tir), il doit renfiler le costume de leader. Pour ce qui est du Pistons – Magic et du Wolves – Hornets, on se suffit de glisser quelques noms : Jules Bernard à Detroit, car son blaze est drôle, Tommy Kuhse à Orlando, car il a lâché 25 points à 11/15 au tir face aux Knicks, et JT Thor, car il a un nom de dieu nordique. Dong, dong.

L’heure du crime, et c’est là que les choses (très) sérieuses commencent. Nous invoquons Kenneth Lofton. On ne met pas « Jr. » car son père est forcément moins badasse que lui. Il est le crush de toute la planète basket depuis le début de cette Summer League. L’un des nouveaux dieux grecs, qui s’est fait sa place à la table de l’Olympe en mangeant Dionysos. Au bout de cette soirée ? On lui souhaite de transformer son two-way contract en bail garanti d’une ou plusieurs années avec les Grizzlies. Dans le cas contraire, y’a de la place à Cholet depuis le départ de Nianta Diarra, donc si jamais, tu sais où toquer Kenny. Sinon, à 3h du matin, Keegan Murray débarquera en slibard pour lâcher une nouvelle masterclass face aux Rockets de Jabari Smith Jr.. Ouai, lui par contre, on met bien le « Jr. ». M’enfin, 3e contre 4e choix de cette draft, c’est clairement le choc de cette nuit de Summer League. On bouclera ensuite cette fournée de neuf matchs par une dernière sortie de… Kyle Allman Jr. ! Le joueur du Paris Basket sort d’une grosse rencontre face aux Raptors avec 17 points à 6/11 au tir, 5 rebonds, 4 assists et 1 block. Face aux Clippers, il joue très gros.

With moves like this Kenneth Lofton Jr. might not be in a 2-way contract for long. pic.twitter.com/jdLaNHjnNW — Bryson🐻 (@BrysonWright3) July 10, 2022

Ne vous levez pas et vous constaterez au réveil, avec autant de joie que de regrets, la feuille de match à 42 points et 18 rebonds de Kenneth Lofton. Peut-être le reverra-t-on dans quatre mois avec l’équipe fanion de Memphis, en attendant, cette dernière rencontre est pour sa suite de carrière, importantissime.