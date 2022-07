Les travaux d’été sont officiellement terminés pour dix-huit des trente franchises de NBA. Neuf matchs hier soir, six dans quelques heures et on pourra donc passer à autre chose la nuit, peut-être même cette folie qui commence par dor et qui finit par mir. Chiche ? Allez, et même si c’est plutôt du côté de la Drew League que le curseur se dirigeait hier soir, nous on vous récapitule rapidement cette avant-dernière soirée à Las Vegas.

Les résultats de la nuit :

Hawks – Cavs : next step, Trae Young, Dejounte Murray, Darius Garland et Evan Mobley. En attendant ? Tyrese Martin, Tyson Etienne, Chris Clemons et Chaundee Brown ont été bons pour les Hawks mais les Cavs du frérot Isaiah Mobley, du mulet Luke Travers et de RJ Nembhard Jr. ont fini par l’emporter de quatre points. Joel Ayayi a joué quatorze minutes mais n’a pas confirmé ses deux belles dernières sorties.

Magic – Pistons : next step, Paolo Banchero, Franz Wagner, Cade Cunningham et Jaden Ivey. Hier soir ? Les principaux cracks de la cuvée 2022 étaient encore absents, et si pour le Magic c’est Justin James qui a tenté d’imaginer qu’il était un joueur NBA, en face c’est le rookie non-drafté d’UCLA Jules Bernard qui a une nouvelle fois étonné et détonné – celle-là on la fait tout le temps – avec un 22/9/3 à quasi 100% au tir en sortie de banc. Mention bien également à ces messieurs Stanley Umude, Charlie Moore et Braxton Key, mais on retiendra surtout qu’à Detroit c’est un mec qui s’appelle comme ton délégué de classe en 5ème B qui a enflammé la fin de SL des Pistons.

Hornets – Wolves : next step, LaMelo ball, Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert. Cette nuit ? A Charlotte les rookies Mark Williams et Bryce McGowens ont été discrets et c’est cette fois-ci le sophomore JT Thor qui s’est pris pour LeBron avec un petit 28/3/2/5 à 9/14 au tir, insuffisant toutefois pour offrir la win à Charlotte face à Minnesota. Pour les Wolves le fraichement signé pour quatre ans Josh Minott a été bon et a claqué le contre de la gagne au buzzer, tout comme Matt Lewis et les rookie Kevon Harris et Wendell Moore Jr., même si l’ancien Dukie a un peu dévissé du parking.

Grizzlies – Spurs : next step, Ja Morant, Desmond Bane, Keldon Johnson et Gregg Popovich, peut-être. Jusqu’ici les gamins de Memphis et San Antonio nous avaient plutôt enthousiasmé, et confirmation cette nuit avec la perf, notamment, de Kenneth Lofton Jr., auteur pour les Grizzous d’un 27/12/3/1/2 à 10/16 au tir qui tire un trait magnifique sur une Summer League qui l’aura été tout du long pour lui. Two-way contract en poche, on te reverra Big Baby 2.0. Les deux autres rookies Kennedy Chandler et David Roddy ont également été solides, Jake LaRavia et Ziaire Williams n’avaient rien à prouver sur ce genre de match et le petit Ronaldo Segu a nouvelle fois fait frissonner le public, ça pourrait devenir une habitude tous les étés . Pour les Spurs ? D.J. Stewart Jr. et le crackito Malaki Branham ont tenté de masquer la maladresse de Blake Wesley (2/17 au tir), victoire des Spurs mais on espère que la collection de saucisses envoyée par Wesley ne poussera pas Pop à prendre sa retraite dès lundi.

Bulls – Sixers : next step, Zach LaVine, DeMar DeRozan, James Harden et Joel Embiid le Gaulois. Les Bulls ont ponctué cette nuit leur compétition de juillet sur une quatrième victoire en cinq matchs, ce qui les place d’ores et déjà tout en haut d’un classement qui n’existe pas. On ne change pas des leaders qui leadent et on a donc compté une fois de plus sur la nouvelle perle du Monténégro Marko Simonovic (26 points et 8 rebonds à 11/15 au tir) et sur le duo de Hall Of Famers composé de Malcolm Hill et Carlick Jones. Sindarius Thornwell et Jean-Jacques Freeman-Liberty ont pilonné depuis le banc, j’ai mal au bide, Makur Maker aura bientôt une meilleure carrière que son frère Thon, alors que pour les Sixers Filip Petrusev, Charlie Brown et Trevelin Queen ont limité la casse.

Nets – Celtics : next step, des gars, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Malcolm Brogdon. Il y a quelques heures ? Les soldats Cam Thomas, Kessler Edwards, David Duke Jr. et Day’Ron Sharpe ont une fois de plus été les leaders pour Brooklyn, et Yves Pons n’a pas joué pour cette dernière. Mais l’info de la nuit est évidemment la superbe conclusion écrite par Juhann Begarin, lui qui fut très en vue toute la semaine et qui avait décidé de faire lui-même le dessert contre les Nets. 25/7/3/3 à 9/17 au tir dont 3/6 du parking, les potos Kabengele et Davison qui assurent aussi, et donc la fierté nationale de se dire que le meilleur joueur des Celtics sur cette Summer League est peut-être bien Français. Est-ce que tout ça ouvrira des portes pour lui cette saison ? Probablement pas. Est-ce que ces portes pourraient tout de même s’ouvrir à court-terme ? Il y a de grandes chances. Ah oui, et on prononce Bégard-Un.

Rockets – Kings : next step, Jalen Green, Kevin Porter Jr., De’Aaron Fox, Domantas Sabonis. On attendait ce match de pied ferme car il annonçait le choc entre deux top players de la cuvée 2022, mais malheureusement Jabari Smith Jr. n’aura pas eu l’honneur de croiser El Crackitinho Keegan Murray, libéré de ses obligations après une Summer League magnifique. Du coup JSJ y est allé de son double-double en tirant la tronche (12 points, 12 rebonds et 2 contres à 4/15 au tir), et c’est une fois de plus le duo Tari Eason / Ty-Ty Washington Jr. qui a lâché de belles promesses à la franchise texane. Victoire tout de même des Rois grâce à une équipe dans laquelle on ne connaissait absolument aucun des gars, sauf Jeriah Horne et ses 20 pions en sortie de banc, et il se peut que la fin de cette phrase soit un mensonge.

Lakers – Mavericks : next step, LeBron James, des gars, Luka Doncic, Christian Wood. Nouvelle victoire des Lakers et une nouvelle fois un big-up au fiston Pippen, qui semble avoir définitivement gagné ses galons à Los Angeles, entre le groupe de G League et celui de NBA. Cole Swider a enchainé du parking et claqué un gros tomar, Shareef O’Neal a été discret mais bon, et en face les Mavs ont perdu leur cinquième match en autant de rencontres, un peu comme ce mec arraché qui n’arrive même pas à faire un point dans un concours de consolante. A.J. Lawson et Moses Wright ont limité la cata et Jaden Hardy a failli passer au dessus des 50% au tir mais attention, il s’agissait de rester nuls et Dallas l’a très bien fait. Grande competicion.

Heat – Clippers : next step, Jimmy Butler, Kevin Durant, Kawhi Leonard et Paul George. La principale info de la nuit ? Elle vient des bureaux puisque les avions envoyés par Javonte Smart pendant la Summer League lui ont donc couté un coup de pied au fefesses et un départ précipité de Vegas. Idem pour Mychal Mulder et son jeu aux frontières du réel, vanne de trentenaire, et face aux Clippers ce sont cette nuit les invités surprise Dru Smith et Kyle Allman Jr. qui ont fait l’essentiel du taf en l’absence des « leaders » habituels. Pour les Clippers Moussa Diabaté n’a pas joué et le quatuor Scrubbs / Moon / Perry / Reynolds n’est pas le casting du prochain Very Bad Trip mais bien celui qui a porté les Voiliers à la… défaite. Vivement les vacances.

Les images de la nuit :

🎥 RJ Nembhard Jr. gets the steal and powers it down 💥 pic.twitter.com/V5p3nnofqh — NBA (@NBA) July 16, 2022

Special Delivery by Charlie Moore 📨 Live Now on ESPN U pic.twitter.com/gmT4861app — NBA (@NBA) July 16, 2022

Kenny Lofton Jr. was a FORCE in #NBASummer action today!@itzjunior34: 27 PTS, 12 REB, 2 BLK pic.twitter.com/Qu48c8k9c4 — NBA (@NBA) July 17, 2022

Shareef O’Neal drops a BEAUTIFUL DIME to Cole Swider! Live Now on ESPN pic.twitter.com/Dt82FdZnu5 — NBA (@NBA) July 17, 2022

Alex O’Connell powers it home! Live Now on NBA TV pic.twitter.com/TwAissRIqh — NBA (@NBA) July 17, 2022

Not in Jabari’s house! Jabari Smith Jr gets up for the denial ❌ pic.twitter.com/UwsZbLCEJK — NBA (@NBA) July 17, 2022

Rock’em to sleep Tough middy stepback by Scotty Pippen Jr. on ESPN pic.twitter.com/3fXpJX0hAv — NBA (@NBA) July 17, 2022

☀🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀☀ Kevon Harris led the @Timberwolves to the #NBASummer win dropping 23 points on 9-for-11 FGM! Kevon Harris: 23 PTS, 4 3PM

Matt Lewis: 19 PTS, 2 STL

JT Thor: 28 PTS, 5 STL, 3 3PM pic.twitter.com/CXX6FRvhEl — NBA (@NBA) July 16, 2022

Le programme du soir :