Récemment nommé coach du Jazz, Will Hardy façonne à présent son staff pour la saison prochaine. Selon les infos de The Athletic, Jason Terry devrait rejoindre Utah en tant qu’assistant.

Jason Terry est de retour en NBA ! Trois ans après sa dernière saison du côté de Milwaukee, le « Jet » va retrouver les parquets de la Grande Ligue. Pas de short ni de sneakers pour l’ancien arrière des Mavs mais bien le costume, la plaquette et le feutre Velleda puisque ce dernier revient en tant qu’assistant-coach et il viendra aider Will Hardy, nouvellement nommé à Utah, dans la reconstruction à venir du Jazz. C’est Shams Charania de The Athletic qui a sorti l’info en premier sur l’oiseau bleu.

The Utah Jazz are finalizing hiring NBA G League Grand Rapids head coach Jason Terry as an assistant coach on Will Hardy’s staff, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 16, 2022

C’est une nouvelle étape dans la belle reconversion de Jason Terry. Après un passage à Arizona, son ancienne université, en 2020 en tant qu’assistant et une année en G League du côté des Grand Rapids Gold avec la casquette de coach principal, le Jet monte donc encore d’un étage pour revenir dans une Ligue qu’il connaît sur le bout des doigts. 19 saisons, 1410 matchs disputés, un titre de sixième homme de l’année mais surtout une bague de champion, voilà le palmarès du bonhomme et ce vécu devrait s’avérer bien précieux pour une équipe qui devrait lentement mais sûrement se tourner vers des joueurs jeunes pour sa reconstruction. Les shooteurs du Jazz vont aussi kiffer leur vie puisqu’on parle quand même du septième sniper le plus prolifique de l’histoire (2282 tirs primés en carrière). Pas dégueu comme prof. Jason Terry avait déjà fait parler de lui cette saison lorsque de nombreux anciens joueurs NBA en quête de rebond avaient signé au Gold pour attirer l’œil des GM NBA. Isaiah Thomas, Nik Stauskas, Lance Stephenson, tous sont passés sous les ordres du champion 2011 avant de signer des contrats pour réintégrer la Ligue. C’est désormais au tour de Terry de faire son retour en NBA et la destination n’est pas forcément anodine car Shams Charania avait indiqué il y a un mois que le Jet avait été auditionné par la direction du Jazz pour le poste de head coach. C’est donc sous les ordres d’un de ses concurrents que Terry fera ses premiers pas sur un banc NBA. À lui de faire le taf pour espérer récupérer un costume de numéro un dans les prochaines années.

Jason Terry rejoint le Jazz et il sera l’assistant de Will Hardy cette saison à Salt Lake City. Après la NCAA et la G League, le Jet continue ainsi son apprentissage du coaching au plus haut niveau. Bon retour en NBA !

Source texte : Shams Charania / The Athletic