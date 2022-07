En se réveillant ce matin, suite au bordel engendré par l’embrouille entre Russell Westbrook et son agent, on pensait écrire sur les Lakers. C’était plutôt sûr. Mais on ne pensait absolument pas écrire sur les Lakers pour parler du retour de LeBron James en Drew League. Quand ça ? Aujourd’hui, donc on se presse de gratter le papier avant qu’il ne cale 54 points.

Cela faisait dix ans que LeBron James ne s’était plus pointé à la Drew League. Qu’est-ce que la Drew League ? Un tournoi estival de type « pro-am », lequel alimente quotidiennement les réseaux sociaux en highlights, quand la NBA somnole. Pourquoi est-il plus populaire que d’autres tournois « pro-am » ? Depuis sa création en 1973, il s’est imposé comme une tradition de l’intersaison. C’est la Californie bébé, Snoop Dogg, la plage, les spectateurs qui en veulent pour leur argent. Si tu ne tapes pas sur le parquet en défense, que ton truc ce sont les joueurs « pas flashy », inutile d’acheter un billet. Inutile d’acheter un billet tout court en fait, l’ambiance est un peu « tu rentres – tu sors », c’est l’esprit maillot de bain. Des joueurs référencés passés par la Drew League ? Boh, Kobe Bryant, Baron Davis, Kevin Durant, Paul George, James Harden, Chris Paul, Paul Pierce, John Wall, Trae Young et même J.R. Smith. C’est en 2011, pendant le lock-out, que la Drew League s’est bâtie la plus solide des réputations en accueillant plein de NBAers en manque de compétition. On n’est clairement pas sur le tournoi pro-am de Springfield où KZ Okpala est élu MVP avec 87 points en finale (ce n’est jamais arrivé).

L’info vient de Chris Haynes de Yahoo Sports. Dix ans après sa dernière participation, LeBron James s’apprête à redécouvrir la Drew League pour une édition 2022 de FO-LIE. Quelle équipe pour le King ? On ne sait pas encore. On sait juste que DeMar DeRozan sera lui aussi de la partie. La sixième semaine de compète débute aujourd’hui, avec un calendrier joint juste-ICI. Où regarder ? Il serait déontologiquement pas top de vous conseiller des sites pirates, mais on doute fort que TF1 ait payé les droits du tournoi. Quel régal ce serait, Nikos Aliagas qui danse avec les mères des joueurs pendant les matchs. M’enfin, en espérant que d’autres NBAers se prennent au jeu, avec, soyons fous, l’hypothèse de voir Bronny James traîner dans les parages. Les scénarios hollywoodiens, là-bas, ça les connait.

👑xDbo

Drew league tomorrow

👀 — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) July 16, 2022

Ça va sentir le bitume, la Gatorade et le durag mouillé de sueur : LeBron James est de retour en Drew League ! Il y a peu de chances que Russell Westbrook suive le move, les organisateurs ayant refoulé sa candidature. C’est faux, ou pas, ou on verra.