De retour sur le toit du monde, les Warriors font le bonheur de leur propriétaire, Joe Lacob. Ravi d’avoir remporté quatre titres sur les huit dernières saisons, le boss des Dubs rêve en grand pour le futur.

Si vous cherchez un homme heureux en NBA, on vous recommande la direction de San Francisco. Entre le titre de champion des Warriors et les revenus de la franchise qui explosent, Joe Lacob est sur son nuage. Avec le Big 3 Curry – Thompson – Green qui a encore de belles années devant lui, l’explosion d’Andrew Wiggins, une jeunesse qui a les crocs derrière (Jordan Poole, Kevon Looney, James Wiseman, Jonathan Kuminga, Moses Moody), l’avenir s’annonce doré pour Golden State. De quoi donner encore plus d’ambition à Joe Lacob pour la suite des opérations. Invité du podcast Point Forward, coanimé par Andre Iguodala et Evan Turner, le propriétaire des Warriors est ravi des accomplissements de son équipe mais il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Un seul mot-d’ordre pour la suite : gagner, encore et toujours.

