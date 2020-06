More Than A Vote : LeBron James s’engage pour le droit des minorités tout en préparant la reprise

Grand absent de la réunion qui a rassemblé plus de 80 joueurs NBA sur Zoom ce vendredi soir, LeBron James se prépare toujours activement pour un retour à la compétition en juillet comme cela a été voté par les propriétaires et approuvé par le syndicat des joueurs (NBPA). Le quadruple MVP a déjà montré à de multiples reprises qu’il pouvait à la fois être dominant sur les parquets de la Grande Ligue et utiliser son porte-voix pour dénoncer les inégalités raciales et sociales dans son pays sans devoir choisir de faire l’un ou l’autre.

Initialement, le numéro 23 s’était montré réfractaire à l’idée de jouer des matchs à huis clos. Une sortie médiatique qui a déjà largement dépassé son délai de prescription avec l’évolution de la situation mondiale au cours des derniers mois. Le COVID-19 a fait des centaines de milliers de victimes sur la planète et les Etats-Unis n’y ont pas échappé, rendant alors la pratique d’un sport professionnel complètement absurde et insignifiante. Puis, le 25 mai, un nouveau mouvement de protestation contre les injustices sociales, les violences policières et le racisme a vu le jour dans tout le pays et même dans le monde suite à la mort de George Floyd à Minneapolis. De manière naturelle, on a ainsi vu de nombreux joueurs NBA prendre part à ce grand combat pour l’égalité et utiliser leur tribune pour élever la voix et montrer leur indignation. Dans la presse ou sur ses propres réseaux, LeBron est également monté au créneau comme à de multiples reprises par le passé pour lutter contre les injustices dans sa propre nation. Depuis jeudi, il a même créé l’association More Than A Vote avec plusieurs athlètes dont Trae Young et Jalen Rose afin de protéger et promouvoir le vote des Afro-Américains en vue des élections du 3 novembre prochain, indiquant qu’il n’hésiterait pas à utiliser la puissance de ses réseaux sociaux aux plus de 136 millions de followers cumulés pour dénoncer les tentatives d’entrave au droit de vote des minorités du pays.

Voir cette publication sur Instagram What More You Want From US?!?!?! #Equality Une publication partagée par LeBron James (@kingjames) le 10 Juin 2020 à 2 :12 PDT

Avant que des conclusions hâtives ne soient tirées, est-ce que LeBron est pour une reprise de la saison NBA et s’entraîne sans relâche depuis le début du confinement pour être prêt à aller chercher une quatrième bague en 2020 ? Oui. Est-ce que cela l’empêche de mettre à profit son influence pour essayer de changer les choses afin d’obtenir l’égalité dans son pays ? Absolument pas. A chacun son approche. Devant plus de 80 joueurs NBA, Kyrie Irving s’est positionné contre le retour de la compétition lors d’un call ce vendredi soir. Un avis partagé par plusieurs de ses pairs qui craignent notamment que le basket ne détourne l’attention des médias et de la population de ces questions humaines primordiales et bien plus importantes que l’identité du futur champion NBA. D’autres rassemblements de joueurs devraient logiquement se tenir dans les prochains jours pour prendre une décision commune et unie en ces temps difficiles. Actuellement, des avis divergents existent encore au sein d’une même franchise à l’instar de Dwight Howard qui penche plutôt contre la reprise alors que Kyle Kuzma semble plus déterminé que jamais à reprendre le chemin des terrains. Le King paraît plus de l’avis de ce dernier mais cela ne veut pas dire qu’il abandonnerait sa lutte pour l’égalité entamée il y a de nombreuses années. Il existe aussi un scénario dans lequel les joueurs décident de se rendre à Orlando et se servent de leur exposition médiatique pour faire passer leur message, que ce soit en interview ou en s’agenouillant durant l’hymne américain par exemple. L’un n’exclut pas l’autre comme le résume Sam Amick de The Athletic.

« Des sources disent que James, qui a autant de chances de remporter le titre que les 22 équipes invitées à Walt Disney World, croit que jouer à Orlando ne l’empêchera pas de continuer à inspirer le changement. Il veut continuer à laisser sa marque hors des terrains. Il veut jouer au basketball. Et, comme ça a toujours été le cas, il croit vraiment qu’il peut faire les deux en même temps. »

Les joueurs sont des sources d’inspiration pour des millions de gens mais à chacun sa formule pour user de cette influence afin de servir une cause juste. Pour LeBron James, cela ne doit pas forcément empêcher le sport de se jouer. Au contraire, c’est même grâce à lui qu’il pourra toucher plus de personnes par ses actes et ses paroles.

