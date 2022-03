La course aux Playoffs : ce qui devait arriver arriva, les Lakers sont 11è de la Conférence Ouest

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à environ deux semaines de la postseason !

Les résultats de la nuit

Le classement

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Bucks, Bulls, Nets, Mavericks et… Spurs : la Conférence Est a rebattu ses cartes ! Les Nets volent la 8è place des Hornets et hypothétisent un play-in long d’une seule rencontre. Les Bulls effacent quant à eux le faux pas de la veille à New York et se rapprochent du Top 5/s’éloignent du play-in. Pour ce qui est des Bucks, l’osmose collective est récompensée et permet de conforter cette seconde place, pour l’instant à l’abri de Boston. À l’Ouest, les Mavericks sécurisent le Top 4 et envisagent très sérieusement de profiter de la méforme des Warriors pour grimper sur le podium. Ils en ont le fuel et la capacité pour. Et la meilleure affaire de la soirée est pour… les Spurs ! Ils n’ont pas joué mais voient les Lakers glisser sur le 11è siège, synonyme de potentielles vacances dans quinze jours. Comment en sont-ils arrivés là ?

Mauvaise opération du jour – Sixers, Lakers et Jazz : un revers à la maison compliqué à digérer pour Philly. La 4è place n’est pas du goût de Joel Embiid et des siens qui ambitionnent une grosse campagne de Playoffs. Et tomber contre Chicago au premier tour, on a franchement connu meilleure rampe de lancement. Le Jazz tope une cinquième défaite consécutive et glisse un peu plus encore au-delà du Top 4. Les mormons ne sont plus très loin du play-in, une situation qui était tout bonnement inimaginable il y a encore plusieurs semaines. Enfin, les Lakers passent 11è de la Conférence Ouest et n’ont officiellement plus leur destin entre leurs mains. Cette histoire sent le roussi.

As of now, the Lakers won't make the playoffs 👀 pic.twitter.com/Pfg4AizAiA — ESPN (@espn) March 30, 2022

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Pacers – Nuggets

1h : Cavaliers – Mavericks

– 1h : Wizards – Magic

1h30 : Raptors – Wolves

– 1h30 : Celtics – Heat

– 1h30 : Knicks – Hornets

2h : Rockets – Kings

2h : Thunder – Hawks

2h30 : Spurs – Grizzlies

– 4h : Warriors – Suns

– 4h : Blazers – Pelicans

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat- Cavs, Nets, Hornets ou Hawks

Bucks – Cavs ou Nets

Celtics – Raptors

Sixers – Bulls

Play-in tournament : Cavs – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Pelicans ou Spurs

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Mavericks – Jazz

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Pelicans – Spurs