Résumé NBA (scores, stats, highlights) : sans LeBron James, les Lakers ont mangé la tempête Luka Doncic de plein fouet

Petite nuit sur le papier avec « seulement » cinq matchs, mais grosse noche de foufous une fois le récap’ dressé. Un condensé ? Les Lakers perdent leur ticket pour le play-in, le backcourt Cade Cunningham – Killian Hayes régale, les Bulls évitent un nouveau faux pas, Luka Doncic a sorti le bide à bière et Paul George a (bien) rejoué au basket-ball.

# Les résultats de la nuit

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Cade Cunningham sure looked like the ROY tonight in Brooklyn: 34 PTS + 6 AST with 29 PTS coming in the last quarter and a half. This rookie class is loaded but no one I’d take over Cunningham. Has that inner calm/ unshakable confidence — and skill set — you see from NBA stars. pic.twitter.com/VxH7fHuPjr

— Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) March 30, 2022