Les Pistons perdent à Brooklyn mais la jeunesse avance : 34 points de Cade Cunningham, nouvelle perf’ de Killian Hayes, vivement la rentrée

Une fin de saison régulière a beau rimer avec regain de sommeil et garbage time foireux, c’est toujours sympa de voir des jeunes prendre leurs responsabilités. Ce mardi, la jeunesse de Detroit a foutu un barouf monstre sur le parquet du Barclays Center de Brooklyn. La victoire était proche, mais Kevin Durant a ses raisons que la raison ignore. On débrief.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

À la question « la jeunesse a-t-elle besoin de faire des rave party dans des champs pour se faire ? », Cade Cunningham et Killian Hayes répondent négativement. Ce mardi, à Brooklyn, les gamins de Detroit ont créé l’enjeu d’un match qui en manquait cruellement. Un Kevin Durant stratosphérique – 41 points, 11 rebonds, 5 assists, 3 blocks et 1 interception à 61% au tir dont 4/6 du parking – les a empêchés de pousser le rêve trop loin. Là n’est pas l’important. À des fins Chet Holmgrenesques, les Pistons préféraient perdre. Mais nul doute que Dwane Casey aurait laissé ses hommes aller chercher la victoire s’ils avaient pu. Quel combat ce fut. Bien qu’il ne sera jamais la première option offensive, Cade Cunningham ayant le statut – et le talent – de first pick, Killian Hayes confirme son excellente forme. Il n’hésite plus à dégainer en rythme et peut aisément aller chercher la dizaine d’unités chaque soir. Un chouette complément à son travail de l’autre côté du parquet. Le céfran défend comme un lynx bodybuildé, les mains sont vives, cliniques, et sa présence physique embête plus d’un extérieur qui souhaite le driver à l’épaule. Tout ce qu’on vient d’expliquer est d’ailleurs retranscrit sur sa feuille de match : 13 points, 4 rebonds, 3 assists, 4 interceptions, 1 block et 0 ballon perdu à 60% au tir, le tout en 33 minutes de jeu. Cette dernière stat souligne la confiance de Dwane Casey qui laisse constamment l’ancien Choletais disputer le money time. Passeur, défenseur, de plus en plus scoreur : à seulement 20 ans, Killian montre d’évidents signes de progression, relayés le 22 mars dernier dans un dossier de The Athletic intitulé « Killian Hayes et l’art de passer le ballon. » Il commence à être respecté outre-Atlantique, son body language gagne en assurance. Même Kyrie Irving lui tapote dans le dos.

« OH MERCY! » This stepback by Killian Hayes is TOO TOUGH! Watch Now on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/so84Wimr24 — NBA (@NBA) March 30, 2022

On a beau avoir les meilleures boulangeries, les ricains produisent davantage. Sélectionné en premier choix de la Draft 2021, Cade Cunningham commence à poser de sérieux problèmes aux statisticiens : 34 points, 1 rebond, 6 assists et 2 interceptions à 54% au tir dont 5/11 de la buvette. Il égale son career high, deux mois après en avoir déjà posé 34 dans une défaite contre Denver. Comme l’a très bien dit Kevin Durant en conf’ d’après-match, en réponse à une question sur le talent des Pistons, « lorsque vous avec un meneur de 2m01, c’est un bon point de départ ». Les Pistons peuvent se bander les yeux et tourner treize fois sur eux-mêmes, si le destin de leur franchise est confié à Cade Cunningham, la reconstruction a de grandes chances d’aboutir. Contre Brooklyn, le meneur n’a même pas joué le deuxième quart-temps à cause d’une alerte au dos, mais est quand même revenu poser 29 de ses 34 points en seconde période. Il a profité des micros en conf’ de presse pour ponctuer sa masterclass en rappelant sa légitimité dans la course au trophée de ROY : « C’est le trophée de Rookie de l’année, pas de rookie des trois premières semaines ». Le genre de phrase qui, sortie de la bouche d’un 2001, révèle un grand caractère.

Cade Cunningham sure looked like the ROY tonight in Brooklyn: 34 PTS + 6 AST with 29 PTS coming in the last quarter and a half. This rookie class is loaded but no one I’d take over Cunningham. Has that inner calm/ unshakable confidence — and skill set — you see from NBA stars. pic.twitter.com/VxH7fHuPjr — Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) March 30, 2022