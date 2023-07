Critiqué dans les médias par Dennis Schroder, Maxi Kleber a décidé de faire l’impasse sur la Coupe du Monde 2023 avec l’Allemagne. Voilà un peu de drama dont la Mannschaft se serait bien passée.

Du rififi chez les Allemands ? Pourtant sur le papier, tout semblait aller comme sur des roulettes avec l’obtention l’an passé d’une médaille de bronze à l’EuroBasket 2022. On s’attendait donc à voir nos voisins du Rhin confirmer cet été au Mondial en Asie. Tout semblait peut-être un peu trop beau et puis Dennis Schroder a sorti le lance-flammes dans le podcast “Got Nexxt” à l’encontre de Maxi Kleber il y a quelques jours. Motif : le capitaine allemand n’a pas aimé le fait que son compatriote des Mavs ait zappé la sélection l’été dernier.

“S’il dit ‘Je vais signer mon contrat cet été et je veux être avec l’équipe pour gagner encore plus d’argent’, je le comprends. Mais si vous dites à [l’entraîneur de l’équipe nationale] Gordon Herbert, ‘Je suis Maxi et je veux m’entraîner au maniement du ballon et travailler mon jeu pendant l’été’, alors, désolé Maxi, mais tu n’as pas de jeu.

Tu tires dans le corner, tu défends. Tu es un joueur de pick-and-roll. Tu n’es pas un joueur comme Carmelo Anthony. Tu n’as pas besoin de travailler sur ton jeu. Plus vous vieillissez, plus vous voyez quels sont vos points forts. Et vous essayez de les maximiser de manière si flagrante que vous pouvez jouer en NBA le plus longtemps possible.

Pour moi, c’est genre : “Maxi, tu travailles ton jeu ? Tu ne peux pas jouer avec l’équipe nationale pour ça ? Cela m’a un peu dérangé, pour être honnête”