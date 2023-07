Plusieurs années que c’était dans les cartons, mais un peu de friture restait sur la ligne entre le Thunder et Vasilije Micic, notamment au niveau de son utilisation potentielle. 1er juillet 2023 on ne s’embarrasse plus avec ça, et le crack serbe rejoint (enfin) Oklahoma City !

Après Sasha Vezenkov aux Kings, c’est un autre MVP qui rejoint une franchise ambitieuse de l’Ouest !

Il avait fait le tour de la question en EuroLeague. Double vainqueur de la compétition (et double MVP du Final Four), MVP tout court de la saison, le meneur de jeu international avait la NBA dans un coin de sa tête depuis un moment. Drafté par les Sixers en 2014, ses droits furent par la suite récupérer par un autre “projet”, celui du Thunder. Il y a un an le deal était tout proche mais le garçon – qui a son caractère – aurait expressément demandé un peu trop de garanties à la franchise d’OKC. Après quelques mois de maturité et de négos en plus le voilà donc qui fait enfin le grand saut, à presque 30 ans et pour un contrat de 3 ans, dans une équipe qu’on a déjà envie de revoir sur les parquets à la rentrée tant elle nous hype.

Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey et Luguentz Dort sur le backcourt avec Vasilije Micic en back-up ? C’est oui. Jalen Williams et Chet Holmgren qui complètent le cinq ? On a faim, on a faim (à entonner en chantant très fort). Le meneur rejoint en tout cas la catégorie des joueurs dominants en Europe qui rejoignent la NBA sur le tard, avec diverses réussites néanmoins (Rigaudeau, Teodosic…), mais quelque chose nous dit que la vista, l’XP et le talent du garçon devraient suffire à en faire – a minima – un très bon remplaçant. Hâte !