Damian Lillard veut rejoindre le Miami Heat !

La breaking news qu’on attendait tous (sauf les fans des Blazers) est tombée en fin d’après-midi : Damian Lillard a enfin demandé son transfert de Portland. Pour aller où ? Miami ? Brooklyn ? Une autre franchise ? La star des Blazers a clairement fait savoir que sa préférence allait au Heat.

“Les Blazers ont été informés que Damian Lillard voulait se faire transférer spécifiquement au Miami Heat.”

Voilà les mots employés par l’insider de The Athletic Shams Charania quelques minutes seulement après la demande de trade de Dame. Des mots qui font du Miami Heat le grand favori pour s’attacher les services de la superstar de Portland. Car même si Lillard ne possède pas de no-trade clause comme Bradley Beal, même si d’autres franchises comme les Nets, les Clippers ou les Sixers (selon ESPN) vont tenter de se mêler à la course, le fait d’annoncer tout haut sa préférence fait forcément pencher la balance en faveur de la franchise floridienne.

Et allezzzzzzz Miami y’a plus qu’à finir le deal ! Les fans du Heat, préparez vos sous y’a un numéro 0 en maillot qui arrive ! https://t.co/rfjfJnJI2M

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2023

Théoriquement, les Blazers ne sont pas obligés d’écouter les envies de leur star, et peuvent envoyer Lillard dans n’importe quelle équipe offrant la meilleure contrepartie en matière de capital draft et de jeunes joueurs pour amorcer la reconstruction. Mais en pratique, quand vous avez l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la franchise, un homme qui a parfaitement représenté les Blazers pendant tant d’années et qui a tout fait pour les emmener le plus haut possible, vous ne pouvez pas l’envoyer n’importe où sous peine de voir la réputation de la franchise se dégrader pour de nombreuses années.

Par respect pour Lillard, Portland va donc écouter les souhaits de Dame tout en essayant d’obtenir le meilleur deal possible en échange. La vraie question, c’est de savoir si Damien est un minimum ouvert pour jouer ailleurs qu’à Miami si une offre est plus favorable aux Blazers en comparaison à celle du Heat. Dans ce cas-là, peut-être que Lillard ira ailleurs. Mais si Dame veut Miami et rien que Miami (où évolue notamment son pote Bam Adebayo), les chances de le voir terminer à South Beach sont très élevées.

Ça va être un beau chantier à mettre en place car ça m’étonnerait que Portland soit chaud sur Tyler Herro vu le projet de reconstruction sur les lignes arrières.

Peut-être un deal à 3-4 équipes à mettre en place.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2023

Dans ce dernier scénario, il sera intéressant de voir quel deal sera mis en place. Comme souligné par The Athletic, le plus logique serait un package contenant Tyler Herro avec Duncan Robinson ou Kyle Lowry (pour équilibrer les salaires), avec du capital draft (genre deux choix de premier tour et des pick swaps), et potentiellement des jeunes joueurs sous contrat rookie comme Nikola Jovic et Jaime Jacquez Jr., qui ont tous les deux été choisis au premier tour de la Draft ces deux dernières saisons.

Est-ce suffisant pour convaincre les Blazers de lâcher leur superstar ? Préféreront-ils une autre offre ? L’avenir nous le dira. Ce qui est sûr par contre, c’est qu’une arrivée de Lillard à Miami aux côtés de Jimmy Butler et Bam Adebayo ferait du Heat l’un des grands favoris pour le titre NBA 2024, titre qui manque toujours au palmarès de Dame.

__________

Sources texte : The Athletic, ESPN

Source said Lillard wants Miami because he loves the city;has great respect for Jimmy & Heat and is good friends with Bam.And chance to win.Portland hasn't specifically told him yet that it will agree to try to trade him to Miami,but I would be surprised if they don't accommodate

— Barry Jackson (@flasportsbuzz) July 1, 2023